Однако все больше компаний приспосабливаются к новой реальности, особенно в таких секторах, как гостеприимство.

Национальный банк Украины по предварительным данным оценил падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во втором квартале текущего года в 40%.

Об этом заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук рассказал в интервью для журнала Rabbit Hole.

Как отметил Николайчук, пока приходится опираться на различные оценки, основанные на результатах опросов и показателях, отражающих динамику в различных секторах экономики.

"Однако все больше компаний приспосабливаются к новой реальности, особенно в таких секторах, как гостеприимство. В начале войны оборот ресторанов упал примерно до 20% от довоенного уровня. Но сейчас этот показатель вернулся к 75-80% довоенного уровня. Поэтому мы видим некоторую стабильную ребалансацию в этом секторе", - заявил он.

При этом, согласно данным опроса НБУ, в начале марта около трети предприятий не работали полностью. В конце мая это число уменьшилось до 14%.

"Но в более общем плане мы оцениваем, что во втором квартале ВВП упал на 40% по сравнению со вторым кварталом прошлого года", - сказал представитель НБУ.

Напомним, что в НБУ сообщили о потерях экономики Украины с начала войны. Кроме этого, общая сумма ущерба, который сельскохозяйственная отрасль Украины понесла в результате полномасштабного российского вторжения, составляет 4,29 млрд долларов.

Напомним, что согласно весеннему прогнозом Всемирного банка объем производства в Украине, вероятно, сократится на 45,1% в этом году, поскольку вторжение России привело к закрытию предприятий, сокращению экспорта и сделало экономическую деятельность на больших территориях страны.

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