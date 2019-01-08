Порту подписал контракт с 35-летней легендой Реала

Пепе вернулся в клуб, где начиналась его игровая карьера.

Защитник сборной Португалии Пепе, имеющий в своем активе 103 матча за национальную команду, подписал контракт с клубом «Порту».

35-летний португалец оформил соглашение до 30 июня 2021 года, сообщает официальный сайт "Порту".

Пепе уже выступал за «Порту» с 2004-го по 2007 год до перехода в «Реал» за 30 миллионов евро, который сделал его одним из самых дорогих защитников мира.

В "Реале" Пепе выступал 9 сезонов, в течение которых он три раза выигрывал Лигу чемпионов и столько же раз - чемпионат Испании. Летом 2017 года португалец перешел в турецкий "Бешикташ", но в конце 2018 года досрочно расторгнул контракт с клубом. В текущем сезоне чемпионата Турции Пепе провел 10 матчей и забил 3 гола.

Напомним, что сборная Португалии является соперником сборной Украины в отборочном цикле чемпионата Европы-2020.