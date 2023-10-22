Германия на 2024 год выделила для Украины 4 млрд евро. 3,1 млрд выделено на уже обещанные ранее меры помощи. Таким образом, на новые военные проекты в 2024 году остается всего 120 млн.

В планируемом бюджете Германии на 2024 год не хватает более пяти млрд евро на помощь Украине.

Как сообщает BILD, в распоряжении журналистов оказался документ Бундесвера, в котором приводится расчёт выделяемых средств. Военная поддержка выплачивается из бюджета "общего финансового управления". Согласно записям Германия на 2024 год выделила для Украины четыре млрд евро.

3,1 млрд выделено на уже обещанные ранее меры помощи. 770 млн зарезервировано для МИД ФРГ и его помощь Украине.

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Таким образом, на новые военные проекты в 2024 году остается всего 120 млн.

Однако потребность гораздо выше: в министерстве обороны Германии ожидают от Киева дополнительные запросы о помощи на 5,22 млрд евро.

В документе уточняется, на что следует выделить больше средств:

880 млн евро - на ПВО;

675 млн - на бронетехнику;

935 млн - на защитную экипировку;

2,34 млрд - на обеспечение жизнеспособности техники (ремонт, запасные части, логистика).

Окончательно бюджет на 2024 год должен быть принят в середине ноября. До этого времени, вероятно, будут вестись напряжённые переговоры.

Война в Украине и помощь Германии

В августе 2023 года Германия разработала план ежегодной поддержки Украины. Сообщалось, что решение правительства должен утвердить Бундестаг. Планировалось выделение помощи в размере 5 млрд евро в год до 2027 года.

Меморандум о сотрудничестве между Украиной и Германией подписали министры финансов двух стран – Сергей Марченко и Кристиан Линднер. Согласно этому документу, немецкая сторона будет оказывать Украине консультативную поддержку в нескольких областях. В частности, по направлениям таможенной политики, мониторингу финансовых рынков, управлению государственными инвестициями и приватизации государственных предприятий.

В августе 2023 года Министр финансов Германии Кристиан Линднер сообщил, что за время полномасштабной войны его страна предоставила Украине помощь на общую сумму в 22 млрд евро. Примечательно, что 12 млрд евро из этой суммы были направлены на военную поддержку.

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