Минималку в Украине повысят в 2024 году в два этапа.

Минимальная зарплата в Украине не менялась с 1 октября 2022 года и составляет 6700 гривень. В 2023 году минималку изменять не будут, зато в следующем году планируется аж два повышения. Также стало известно, как будет расти этот показатель до 2026 года.

О том, какой будет минималка в Украине 2024, сообщает Обозреватель со ссылкой на документ Минфина. Чиновники считают, что повышать минималку в дальнейшем необходимо, иначе после окончания войны украинцы сразу выедут на заработки за границу целыми семьями.

Минималка 2024 Украина - все изменения

Минимальная зарплата в Украине в 2024 году будет повышаться в два этапа:

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с 1 января 2024 года - 7100 гривень;

с 1 июля 2024 года - 8000 гривень.

А вот как будет расти прожиточный минимум 2024 в Украине:

на одного взрослого человека - 2920 гривень;

для детей до 6 лет - 2563 гривень;

для детей от 6 до 18 лет - 3196 гривень.

для трудоспособных лиц - 3028 гривень;

для лиц, потерявших трудоспособность - 2 361 гривня.

Также в 2024 году вырастет минимальная пенсия - её увеличат до 2361 гривни. А максимальная пенсия составит 23610 гривень.

Минимальная зарплата и прожиточный минимум в 2025 и 2026 годах

Повышение минималки в 2025 году планируется 1 января. Минимальную зарплату повысят до 8370 гривень.

Прожиточный минимум в 2025 году будет таким:

на одного человека - 3183 гривень;

для детей до 6 лет - 2794 гривень;

для детей от 6 до 18 лет - 3484 гривень;

для трудоспособных лиц - 3301 гривня;

для лиц, потерявших трудоспособность - 2573 гривен.

Минимальная зарплата в 2026 году снова повысится. Планируется, что её размер составит 8956 гривень.

Прожиточный минимум в 2026 году будет следующим:

на одного человека - 3431 гривня;

для детей до 6 лет - 3012 гривен;

для детей от 6 до 18 лет - 3756 гривен;

для трудоспособных лиц - 3558 гривен;

для лиц, потерявших трудоспособность - 2774 гривен.

Важно отметить, что показатели минималки и прожиточного минимума на 2025 и 2026 года ещё не утверждены Министерством финансов и могут быть пересмотрены в будущем.

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