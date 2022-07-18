Курс гривни к евро сегодня составляет 37,60 грн/евро.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева в понедельник, 18 июля, укрепился на 25 копеек – до 37,50 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро гривня укрепилась на 20 копеек – до 37,60 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 36,80 грн за долл., евро – 36,70 грн за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

В Украине за последние дни наличный доллар вырос на 2 грн, но на днях курс стабилизировался и гривна даже немного укрепилась. По данным аналитиков, скачок курса валют в Украине спровоцировало повышение курса валют для карточных операций до рыночного уровня некоторыми украинскими банками. Это решение сократило поток наличной валюты из-за уменьшения операций "карточных туристов".

Директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский объяснил, что главной причиной падения гривны на наличном рынке является то, что крупнейший в Украине "ПриватБанк" резко повысил курс валюты для карточных операций.

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