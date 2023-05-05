В 2023 году в Норвегию могут прибыть до 43 тысяч беженцев из Украины.

Правительство Норвегии приняло об решение об увеличении объема средства доступных для нужд беженцев из Украины в пересмотренном бюджете на 2023 год.

Как сообщает The Local, правительство Норвегии предлагает увеличить финансирование в ряде регионов на фоне прогноза относительно того, что в 2023 году в Норвегию могут прибыть до 43 тысяч беженцев из Украины.

"Мы обратились к муниципалитетам с просьбой разместить в общей сложности 35 тысяч беженцев в 2023 году. Но последние прогнозы, которые мы видели, показывают, что их может быть даже больше. Вот почему нам нужно расселить больше беженцев", – заявила министр труда и социальной интеграции Марте Мьес Персен.

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Сообщается, что муниципалитеты получат дополнительные 50 000 крон (около 4200 евро) за каждого поселенного беженца. Ожидается, что до конца 2024 года это обойдется стране в 200 млн крон (до 17 млн евро). Также будут выделены средства на обучение беженцев норвежскому языку. На это будет выделено 459 млн крон (свыше 38 млн евро) до конца 2024 года.

Новый бюджет на 2023 год будет обнародован в конце мая.

Война в Украине и помощь Норвегии

21 марта 2023 года Норвегия передала Украине 8 танков Leopard-2.

4 апреля 2023 года Норвегия ввела пакет санкций против России. Всего Норвегия ввела ограничения против 1678 физических и юридических лиц из РФ.

4 мая 2023 года Норвегия заявила о том, что выделяет Украине 378 евро финансовой помощи. Из них 235 млн евро гуманитарной помощи, а еще 143 млн – на поддержку управления бюджетной сферой.

Средства направят на ремонт и поддержание гражданской инфраструктуры. В частности, они помогут обеспечить украинцев электро-и водоснабжением, а также функционирование школ и больниц.

Финансовая помощь предоставляется в рамках программы поддержки Нансена для Украины. Ранее на поддержку критически важных услуг из этого фонда было выделено 168 млн евро.

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