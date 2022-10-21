Одно из эффективных направлений помощи нашей экономике, которое сейчас обсуждается с Турцией, является вопрос расширения зернового коридора на другие товары, в частности на металлопродукцию.

Украине нужно разблокировать морские порты для экспорта металлопродукции. Это обеспечит валютные поступления, которые помогут стабилизировать государственный бюджет и сохранить рабочие места.

Об этом заявил политолог Игорь Петренко, пишет "РБК-Украина".

"Одно из эффективных направлений помощи нашей экономике, которое сейчас обсуждается с Турцией, является вопрос расширения зернового коридора на другие товары, в частности на металлопродукцию. Ведь это возможность получить дополнительные финансовые поступления, что позволит поддержать государственный бюджет и сохранить рабочие места. Эти вопросы обсуждается на самом высоком уровне", - рассказал он.

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По словам эксперта, украинское правительство адаптируется к вызовам, которые создала война, в том числе в вопросах гибкого налогообложения и лояльного подхода.

"В Украине создается ряд координационных центров, в которые входят представители правительства и бизнеса, которые стараются максимально быстро реагировать, обрабатывать и принимать решения, которые нужны нашим предприятиям для продолжения работы. Это касается и налогообложения", - пояснил Петренко.

Экономика Украины

По данным Национального банка, экономика Украины сократится на треть в 2022 году, но при условии разблокирования черноморских портов вернется к росту в 2023-2024 годах.

8 июня 2022 года Всемирный банк прогнозировал резкое падение экономики в Украине.

Всемирный банк резко ухудшил свой прогноз по мировой экономики: глобальный рост может упасть до 2,1% в 2022 году и 1,5% в 2023 году. Это будет меньше, чем 5,7% роста прошлого года и первоначальный прогноз 4,1% на этот год.

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