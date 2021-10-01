Представители бизнеса начнут увольнять украинцев с работы. Сокращение угрожает предприятиям сферы промышленности, строительства и предоставления услуг.
Об этом говорится в результатах сентябрьского опроса предприятий, опубликованных на официальном сайте Национального банка Украины.
"Только предприятия торговли ожидают увеличения численности работников, зато респонденты промышленности, строительства и сферы услуг настроены на ее сокращение", - говорится в сообщении.
Ежемесячный опрос предприятий проводился с 6 по 23 сентября 2021 года. В опросе приняли участие 324 предприятия. Среди опрошенных предприятий 42,9% – компании промышленности, 29,3% – сферы услуг, 21,9% – торговли, 5,9% – строительства. При этом 37,0% респондентов – крупные предприятия, 30,2% – средние, 32,7% – малые.
Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, уровень безработицы в Украине среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет во 2 квартале 2021 года составил 9,3%, снизившись с 10,5% в 1 квартале.
Также Вас могут заинтересовать новости:
- Завтра в Украине изменят выплаты для части пенсионеров: кто и сколько получит
- В конце недели курс доллара в обменниках пошел вверх
- Субсидия в размере 10 тысяч гривен: в Минсоцполитики рассказали, кто в Украине может рассчитывать на такие деньги
- С октября в Украине появится новая редкая монета: как она выглядит (фото)
- Украинцам рассказали, сколько денег осталось в государственной казне