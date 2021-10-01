Увеличивать численность работников планируют только предприятия торговли.

Представители бизнеса начнут увольнять украинцев с работы. Сокращение угрожает предприятиям сферы промышленности, строительства и предоставления услуг.

Об этом говорится в результатах сентябрьского опроса предприятий, опубликованных на официальном сайте Национального банка Украины.

"Только предприятия торговли ожидают увеличения численности работников, зато респонденты промышленности, строительства и сферы услуг настроены на ее сокращение", - говорится в сообщении.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 6 по 23 сентября 2021 года. В опросе приняли участие 324 предприятия. Среди опрошенных предприятий 42,9% – компании промышленности, 29,3% – сферы услуг, 21,9% – торговли, 5,9% – строительства. При этом 37,0% респондентов – крупные предприятия, 30,2% – средние, 32,7% – малые.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, уровень безработицы в Украине среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет во 2 квартале 2021 года составил 9,3%, снизившись с 10,5% в 1 квартале.

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Автор: Богдан Слуцкий