НБУ проинформировал финучреждения о порядке осуществления расходных операций со счетов украинцев при наличии ареста средств.

Украинцы, на счета которых был наложен арест органами государственной исполнительной службы или частными исполнителями, могут пользоваться своими средствами.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка со ссылкой на решение Кабинета министров.

В НБУ отметили, что главное, чтобы сумма взыскания по исполнительному документу в отношении такого лица не превышала 100 тыс. гривень.

"Кроме того, Министерство юстиции Украины сообщило, что в случае открытия счета клиентом, на средства которого в этом банке наложен арест, клиенты могут открыть такой счет и совершать расходные операции по нему без учета ареста до окончания военного положения в Украине", - говорится в сообщении.

Национальный банк уже проинформировал банки о порядке осуществления расходных операций со счетов граждан при наличии ареста на денежные средства и призывает банки учесть его во время обслуживания граждан.

"В условиях войны государство не может оставить украинцев без возможности распоряжаться своими средствами на элементарные жизненные потребности. Просим банки ответственно подойти к этому вопросу и обеспечить такую возможность гражданам, счета которых были заблокированы до войны", – подчеркнул заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

Напомним, рано утром 24 февраля РФ ворвалась на украинскую территорию. Позже Верховная Рада проголосовала за введение в Украине военного положения.

Государственный "Ощадбанк" в связи с введением на территории Украины военного положения вводит для клиентов-физических лиц кредитные каникулы с 1 марта по 31 мая 2022 года.

В Офисе президента призвали украинцев рассчитываться по возможности банковскими карточками, а не наличными, поскольку сейчас наличные сложно перевозить по стране.

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