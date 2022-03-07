Украинцы, на счета которых был наложен арест органами государственной исполнительной службы или частными исполнителями, могут пользоваться своими средствами.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка со ссылкой на решение Кабинета министров.
В НБУ отметили, что главное, чтобы сумма взыскания по исполнительному документу в отношении такого лица не превышала 100 тыс. гривень.
"Кроме того, Министерство юстиции Украины сообщило, что в случае открытия счета клиентом, на средства которого в этом банке наложен арест, клиенты могут открыть такой счет и совершать расходные операции по нему без учета ареста до окончания военного положения в Украине", - говорится в сообщении.
Национальный банк уже проинформировал банки о порядке осуществления расходных операций со счетов граждан при наличии ареста на денежные средства и призывает банки учесть его во время обслуживания граждан.
"В условиях войны государство не может оставить украинцев без возможности распоряжаться своими средствами на элементарные жизненные потребности. Просим банки ответственно подойти к этому вопросу и обеспечить такую возможность гражданам, счета которых были заблокированы до войны", – подчеркнул заместитель главы НБУ Алексей Шабан.
Напомним, рано утром 24 февраля РФ ворвалась на украинскую территорию. Позже Верховная Рада проголосовала за введение в Украине военного положения.
Государственный "Ощадбанк" в связи с введением на территории Украины военного положения вводит для клиентов-физических лиц кредитные каникулы с 1 марта по 31 мая 2022 года.
В Офисе президента призвали украинцев рассчитываться по возможности банковскими карточками, а не наличными, поскольку сейчас наличные сложно перевозить по стране.