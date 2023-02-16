В рамках "налоговой амнистии" украинцы задекларировали более 6 млрд грн.

На сегодня в рамках "налоговой амнистии" задекларировано 6,2 млрд грн, сумма единовременного сбора составила 379,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

В частности, за период военного положения было задекларировано 3,92 млрд грн, сумма единовременного сбора составила 246,6 млн грн.

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"Напоминаем, что кампания одноразового (специального) добровольного декларирования активов физических лиц завершается уже в этом месяце. Призываем граждан не медлить и воспользоваться возможностью легализовать активы, с которых по состоянию на 1 января 2021 года не были уплачены налоги", - говорится в сообщении.

Налоговая амнистия

В Украине 1 сентября 2021 года началась кампания по добровольному единоразовому декларированию активов физлиц, которая должна была продлиться год - до 1 сентября 2022 года.

С 1 сентября 2021 года граждане Украины имеют право подать одноразовую добровольную декларацию с указанием принадлежащих им активов, с которых не были уплачены налоги и сборы. При этом в добровольной декларации не нужно будет указывать источники происхождения задекларированных активов.

26 июля 2022 года появилась информация о том, что в Раде хотят продлить налоговую амнистию на полгода.

В августе 2022 года Верховная Рада продлила срок проведения "налоговой амнистии" до 1 марта 2023 года.

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