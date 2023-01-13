Получившие ранения или увечья могут рассчитывать на статус ветерана войны и лица с инвалидностью.

В Министерстве по делам ветеранов Украины рассказали, какими льготами будут пользоваться добровольцы, не вступившие в ряды силовых структур, но которые защищают родину.

Как сообщил первый заместитель министра Александр Порхун в эфире информационного телемарафона, 12 января Верховная Рада расширила перечень участников боевых действий, приняв соответствующий закон.

"Право на льготы имеют те, кто вошел в состав добровольческого формирования территориальной громады, но не успел по каким-либо причинам оформиться в Вооруженные силы или другие силовые структуры нашего государства, или непосредственно получили ранение, увечье, контузию. Или, к сожалению, погибшие. Их семья сможет согласно этому закону получить статус члена семьи погибшего защитника", - сказал он.

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При этом те, кто получили ранения или увечья, могут рассчитывать на статус ветерана войны и лица с инвалидностью.

"Те добровольцы, которые до сих пор в строю, также могут претендовать на получение статуса участника боевых действий", - пояснил замминистра.

Он отметил, что после подписания президентом закона, Минветеранов будет разрабатывать порядок и перечень документов, который должен подать претендующий на соответствующий статус.

По словам Порхуна, пока точно не известно, сколько в Украине добровольцев будут претендовать на статус участника боевых действий.

"В стране было зарегистрировано по 800 добровольческих формирований территориальных громад. Каждое формирование набирало разное количество личного состава. Но точное количество назвать не можем", - рассказал чиновник.

Согласно закону, добровольцы получат льготы, предусмотренные для участников боевых действий и ветеранов войны. В частности, социальные (на жилищно-коммунальные услуги), на образование, психологическую помощь и прочее.

Статус участника боевых действий:

С 1 декабря 2022 года началось оформление документов для участников боевых действий.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что все, кто имеет основания, получат статус УБД и соответствующие социальные гарантии.

По его словам, за период активной фазы войны в Украине насчитываются сотни тысяч таких лиц.

12 января 2023 года парламент принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно признания участниками боевых действий лиц, принимавших непосредственное участие в осуществлении мероприятий, необходимых для обеспечения обороны, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, и других вопросов".

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