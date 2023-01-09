По итогам 2022 года доллар на наличном рынке в Украине подорожал на 47,7%.

На фоне полномасштабного российского вторжения, по итогам 2022 года доллар на наличном рынке в Украине подорожал на 47,7%.

Как сообщает UBN со ссылкой на расчеты Нацбанка, в декабре 2022 года средний курс продажи наличного доллара в Украине снизился на 0,4% до 40,19 грн. Это был третий месяц падения курса после непрерывного роста с октября 2021 года.

По итогам года объем продаж банками и обменными пунктами наличной валюты гражданам составил $12,22 млрд. При этом у населения финучреждения купили $11,21 млрд.

Видео дня

Большинство сделок совершили небанковские финансовые учреждения. Они продали населению $8,59 млрд и купили $8,62 млрд.

Война в Украине и курс доллара:

Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля Нацбанк снизил официальный курс гривни на 25% до 36,57 грн/долл.

Вас также могут заинтересовать новости: