Украина и МВФ: щедрый "подарок" и "замороженная" программа stand-by

МВФ утвердил рекордное распределение средств по квотам между странами-членами Фонда на 650 млрд долларов. Украина из этой суммы получит 2,7 млрд долларов. Куда пойдут эти деньги и что будет с "замороженной" программой сотрудничества с МВФ?

Украина - в ожидании финансового "бонуса" от Международного валютного фонда. Сумма для нашего дефицитного бюджета вполне внушительная – 2,7 миллиарда долларов.

В экспертной среде этот "подарок" обсуждают еще с марта. Именно тогда Совет директоров МВФ принял решение о дополнительной эмиссии специальных прав заимствования (СПЗ) на сумму 650 млрд долларов, которые распределяются между всеми 190 странами-членами Фонда, чтобы облегчить выход мировой экономики из "худшей рецессии со времен Великой депрессии". 2 августа высший орган Фонда - Совет управляющих МВФ - утвердил это решение.

"Это значимое решение – рекордное распределение СДР (СДР - расчетная единица МВФ, имеет безналичную форму, а ее стоимость определяется на основе рыночного курса основных валют, - УНИАН) в истории МВФ и стимул для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса", - заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

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По ее словам, из этой суммы 275 млрд долларов направят в страны с формирующимся рынком, а также развивающимся государствам. И это послужит "на благо всех государств-членов, поможет удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в резервах, укрепит доверие и будет способствовать усилению устойчивости и стабильности мировой экономики".

"Это особенно поможет нашим самым уязвимым государствам-членам, которые с трудом справляются с последствиями кризиса COVID-19", - сказала Георгиева.

Общее распределение СДР вступит в силу 23 августа 2021 года. "Подарки" будут переведены странам-членам МВФ пропорционально их квотам в уставе Фонда. Использование этих средств не привязано к каким-либо условиям. Деньги будут зачислены на счета нацбанков в безналичной форме. А если государство хочет "бонус" монетизировать, тогда заработает процентная ставка. Она минимальная - 0,05%, дедлайна погашения обязательства нет.

Это событие обращает на себя внимание, поскольку оно действительно беспрецедентное. Такой суммы по квотам МВФ еще никогда не выделял. Фонд выпускал специальные права заимствований всего трижды: в 1970-72 годах - на 9,3 млрд СДР, в 1979-1981 годах - на 12,1 млрд СДР, в 2009 году - на 161,1 млрд СДР. А теперь компенсация по СДР составила 456 млрд специальных прав заимствования.

Что касается выделяемых сумм, то крупнейшим государством-членом МВФ являются США, квота которых составляет более 42 млрд СДР, а наименьшим по размеру – Тувалу с квотой 1,8 млн СДР. Квота России - 2,7% устава Фонда, или 12,9 млн СДР. Примерно такой же показатель у Италии и Индии. Квота Украины - 0,42% уставного фонда, отсюда и сумма "подарка" по нынешнему валютному курсу МВФ - 2,7 млрд долларов.

Самое приятное в этой ситуации, что выделение средств МВФ совпало с празднованием 30-летия Независимости Украины. Чем невпопад "воспользовался" Офис президента: "После телефонного разговора президента Владимира Зеленского с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, Украина получит от МВФ более 2,7 млрд долларов безвозмездно и без дополнительных условий".

Но разговор Зеленского и Георгиевой не имеет отношения к выделению средств по квотам, он касался преимущественно индивидуальной программы stand-by, которая более года находится в "замороженном" состоянии. И это - большая проблема для Украины.

Что же касается "подарка" от МВФ, то деньги вскоре поступят в Украину. И тут возникает вопрос: "Как их потратят?".

"Денежные" переговоры

Глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что НБУ выполняет функции банка-депозитария и готов принять участие в дискуссии с правительством и Министерством финансов относительно будущего распределения средств от МВФ между бюджетом и золотовалютными резервами.

В правительстве тоже говорят о готовности к переговорам по поводу распределения средств от МВФ. Уже звучат предложения о "дележе" 50 на 50: половина - в бюджет, половина – в ЗВР.

Экономист Андрей Блинов считает, что пока прогнозировать, как будут распределяться средства МВФ, рано: "Информации точной пока нет. Деньги будут перечислены в течение августа, пополнят золотовалютные резервы. Насколько сможет этими средствами пользоваться Минфин, в частности, для погашения внешнего долга в сентябре, он должен сообщить отдельно".

Президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак отмечает, что предоставленная сумма средств от МВФ достаточная приличная. Это примерно 1,5% от нашего ВВП. При этом дефицит госбюджета составляет 4-5% ВВП.

"Благодаря средствам МВФ, мы сможем его сократить, но только в том случае, если деньги пойдут в бюджет. Но есть несколько вариантов их распределения, ведь МВФ не ставит условий их использования – в бюджет или в золотовалютные резервы. Переговоры на эту тему будут идти между правительством и НБУ", - отметил эксперт.

По его мнению, данные средства могли бы быть хорошим стимулом для внедрения налога на выведенный капитал, то есть, деньги МВФ могут стать компенсатором внедрения этого налога, который многими приветствуется.

Как эти средства будут распределяться, судя по всему, мы узнаем очень скоро. А, вот, что будет с программой сотрудничества с МВФ, остается не понятным.

"Зависшая" программа сотрудничества

Пауза в финансовых отношениях Украины и Международного валютного фонда длится более года. Первый транш по 18-месячной программе stand-by на 5 млрд долларов, утвержденной Советом директоров Фонда в июне 2020 года, был выделен нашей стране сразу по принятию решения о программе и составил 2,1 млрд долларов. Следующих траншей нет по сей день.

Не разрешила ситуацию и миссия МВФ, работавшая в Киеве в начале этого года. Нам выдвинули очередные "претензии": в Фонде традиционно отмечали прогресс в переговорах с властями Украины, но при этом констатировали, что активности в продвижении реформ по-прежнему недостаточно - нужно усилить борьбу с коррупцией, перезапустить судебную систему и т.д.

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Власти Украины на это ответили, что, поскольку страна находится в состоянии войны, то вынуждена по-иному, чем другие заемщики Фонда, выбирать приоритетные сферы для проведения реформ. И это нужно учитывать. А население заверили, что повода для волнения нет - "переговоры с Фондом продолжаются".

Между тем, происходящее вызвало, мягко сказать, озабоченность в экспертной среде. Аналитики уверяли, что кредитные средства Фонда, которые предоставляются по очень низкой ставке и являются лакмусом для других "инвесторов", нам очень важны на фоне далеко нелегкой ситуации - миллиардные выплаты по долгам при огромном дефиците бюджета.

Сейчас в Минфине заявляют, что Украина достигла компромисса с Международным валютным фондом в вопросе реформ, необходимых для выделения нового транша, переговоры продолжаются. Миссия МВФ обещает прибыть в Украину в сентябре.

Тарас Козак напоминает, что стандартный транш по программе с МВФ stand-by – примерно 700 миллионов долларов.

"Нам могут еще предоставить либо один транш, либо два. Но я скептически к этому отношусь. Как правило, осенью миссия МВФ проверяет наброски госбюджета на следующий год, чтобы он не был "раздут". Но в Украине увидеть бюджет в сентябре-октябре – сложно. Если мы примем бюджет в октябре, то шансы получить транш МВФ будут. Но я в этом сомневаюсь", - сказал эксперт.

По его словам, даже если действующая программа сотрудничества с МВФ "безрезультатно" закончится 18 декабря, то, скорее всего, будет расписана новая, или действующую продлят на определенный период.

Нана Черная

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