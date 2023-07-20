Продать доллар в среднем можно по курсу 36,70 грн, евро – 41,00 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 20 июля, укрепился на 2 копейки – до 37,28 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни укрепился на 5 копеек и составляет 41,75 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 36,70 грн за долл., евро - 41,00 грн за евро.

Что происходит с курсом

Как сообщал УНИАН, вчера, 19 июля, курс наличного доллара в "ПриватБанке" подешевел на 5 копеек – до 37,15 грн за доллар. Курс евро в финучреждении подешевел также на 5 копеек – до 41,65 грн/евро.

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По прогнозу директора департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анны Золотько, на этой неделе-с 17 по 23 июля – курс продажи доллара в Украине будет колебаться в коридоре 36,9-37,30 грн/долл., курс покупки - в рамках 36,1-37,1 грн/долл.

По словам Золотько, значительного потенциала для снижения курса пока немного, ведь наличный курс очень близок к котировкам межбанковского валютного рынка, поэтому банковские учреждения не имеют мотивации к дальнейшему снижению курса, тем самым они сдерживают удешевление иностранной валюты и в небанковских обменниках. Однако небольшая коррекция курса все же возможна.

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