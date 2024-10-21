Американские официальные лица сообщили коллегам по G7, что Вашингтон готов согласиться предоставить 20 миллиардов долларов Украине.

Соединенные Штаты готовы предоставить Украине до 20 миллиардов долларов в рамках 50-миллиардного кредита G7, который будет погашен за счет прибыли от замороженных российских активов в Европе. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на три источника, знакомые с темой.

Отмечается, что переговоры о структуре кредита на общую сумму 50 миллиардов долларов продолжаются с июня, но как именно страны разделят свои доли в этом кредите, пока неизвестно. О сумме 20 миллиардов сообщалось как о максимальном вкладе, который могут сделать США. Однако Вашингтон откладывал окончательное решение, поскольку Брюссель не мог гарантировать, что санкции против российских активов продлятся как минимум еще три года из-за возможного вето со стороны Венгрии.

Как стало известно FT, американские официальные лица сообщили коллегам по G7, что Вашингтон готов согласиться предоставить 20 миллиардов долларов (40% от общей суммы кредита). Издание отмечает, что это решение, вероятно, связано с президентскими выборами в США. Эксперты говорят, что администрация Джо Байдена приняла это решение из-за опасений, что в случае победы Дональда Трампа помощь Украине может быть сокращена.

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Источники рассказали, что окончательное соглашение еще не достигнуто, и США продолжают консультации с Конгрессом и Украиной о том, как будет погашен кредит.

Министры финансов стран G7 встретятся в Вашингтоне 25 октября на заседаниях МВФ и Всемирного банка, где, как ожидается, объявят детали по распределению кредита.

50 миллиардов долларов для Украины - последние новости

Италия работает над реализацией соглашения о кредите для Украины, обеспеченном замороженными российскими активами, которые хранятся в странах Европейского союза. Речь идет о 50 миллиардах долларов.

"Мы будем продолжать работать над реализацией соглашения о кредите, обеспеченном процентами, начисленными на российские активы, которые заморожены в Европе, - важный результат, достигнутый итальянским председательством в G7", - заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони.

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