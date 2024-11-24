Акции Tesla неуклонно росли после избрания Трампа.

Чистый капиталамериканского миллиардера Илона Маска после победы Дональда Трампа на президентских выборах достиг исторического максимума и составил 347,8 миллиарда долларов.

Как пишет Bloomberg, это состояние превышает предыдущий рекорд бизнесмена, установленный в 2021 году.

Отмечается, что это произошло благодаря росту акций компаний Tesla и стартапа по искусственному интеллекту xAI, который оценивается в 50 миллиардов долларов: акции Tesla выросли на 3,8%, а в целом с 4 ноября зафиксировали рост на 45%, это добавило около 350 млрд долларов рыночной стоимости, Стоимость xAI выросла более чем в два раза с момента последнего сбора денег в мае.

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Отмечается, что именно победа Дональда Трампа на выборах усилила интерес инвесторов к бизнесу Маска. Кроме того, SpaceX также готовится к частной продаже акций, что увеличит ее стоимость до $250 млрд.

По данным Bloomberg, Маск теперь богаче своего предыдущего максимума в 340,4 миллиарда долларов, установленного в ноябре 2021 года. Его состояние, более двух третей которого приходится на акции и опционы Tesla, выросло на 35% за день до выборов в США.

Участие Маска в кампании Трампа

Илон Маск стал влиятельной фигурой в окружении Дональда Трампа и является достаточно близким к новоизбранному президенту. Однако некоторых сторонников Трампа уже начинает раздражать постоянное присутствие миллиардера в орбите Трампа.

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