Аналитики дали прогноз на ближайшие недели.

Курс доллара в Украине на новой неделе может подорожать на 20 копеек до отметки в 27,5 грн/$.

Такой прогноз дают ряд экспертов в комментарии "Обозревателю".

По словам старшего аналитика "Альпари" Вадима Иосуба, в ближайшую неделю ожидается рост американской валюты по отношению к украинской.

"Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 27,5 грн. Наличный доллар в банках будет торговаться по 27,4/27,6 грн", – говорит Иосуб.

Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин убежден, что в ближайшие дни доллар будет стоить 27,3-27,4 грн/$, а в недалеком будущем курс составит 27,5 грн/$.

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В свою очередь аналитик RoboForex Андрей Гойлов прогнозирует курс 27,45 грн/$ на новой неделе. Курс евро, предполагает он, составит 31,15.

По мнению аналитика TeleTrade Сергея Родлера, доллар будет держаться на отметке 27,40.

"Градус неопределенности зашкаливает: например, в Организации экономического сотрудничества и развития уже говорят о том, что [новый штамм коронавируса] "Омикрон" станет серьезным препятствием на пути восстановления глобальной экономики. В таких условиях мало кто готов рисковать и связываться с высокорискованными валютами развивающихся стран, в том числе и с гривней", - пояснил он.

Национальный банк Украины на понедельник, 6 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,30 грн/долл., то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 30,83 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Юрий Годован