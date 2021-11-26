Аналитик не верит в дальнейшее укрепление гривни.

В начале следующего года курс доллара в Украине составит 27 грн/$, к концу 2022 года он может вырасти до 28,5 грн/$.

Такой прогноз озвучил "Обозревателю" аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

По его словам, повлечет рост курса ужесточение США монетарной политики и сокращение количества стимулирующих программ. Эксперт говорит, что с мая американская валюта укрепилась на 8% к корзине валют развитых стран и почти на 9% к одному евро. Родлер объясняет, что такими темпами курс евро к доллару может не только вернуться к ранним отметок, но и опуститься ниже показателя 2016 года - 1,04.

"Именно поэтому мы низко оцениваем шансы гривни на дальнейшее укрепление. Уже в январе курс способен укрепиться выше отметки 27 грн/$, а к концу 2022 года курс может вернуться к уровню 28,5 грн/$", - отмечает аналитик. И добавляет, что укрепление доллара ударит по всем, поэтому нужно готовиться к разгону инфляции по всему миру.

Национальный банк Украины на пятницу, 26 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,03 грн/долл., то есть гривня ослабла на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 30,34 грн/евро, то есть гривня ослабла на 17 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Юрий Годован