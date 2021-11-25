Курс гривни к евро установлен на уровне 30,34 грн/евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 26 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,03 грн/долл., то есть гривня ослабла на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 30,34 грн/евро, то есть гривня ослабла на 17 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,02/27,04 грн/долл., к евро - на уровне 30,31/30,34 грн/евро.

Курс на 25 ноября:

Национальный банк Украины на четверг, 25 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,93 грн/долл., то есть гривня ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз на конец ноября:

Эксперты прогнозировали, что к концу ноября курс доллара поднимется до 27 гривень.

Автор: Екатерина Жирий