Курс гривни к евро сегодня составляет 40,80 грн/евро.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 29 августа, укрепился на 5 копеек – до 40,80 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро гривня укрепилась на 8 копеек - до 40,80 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,00 грн за долл., евро - 40,00 грн за евро.

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Война в Украине и курс доллара:

Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, - ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля повысил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева 27 августа поднялся до 40,85 грн/долл.

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