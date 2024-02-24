Накануне Байден объявил о новом пакете санкций.

В последнем пакете санкций против России, о которых объявил американский лидер Джо Байден 23 февраля, США уклонились от самых жестких мер, оставшихся в арсенале, поскольку их введение может расшатать мировую экономику, пишет Bloomberg.

Отмечается, что 200-страничный список объектов, базирующихся в России, Объединенных Арабских Эмиратах, Китае и других странах, стал крупнейшим пакетом финансовых ограничений со времени полномасштабного вторжения РФ в Украину. Но, как отмечает издание, не менее заметны компании и сектора, не попавшие в этот список. Речь идет о металлургическом секторе, ограничениях, связанные с энергетикой, а также вторичных санкциях против банков.

"Эта осторожность отражает то, что, несмотря на все разговоры Байдена о санкциях, его команда по-прежнему не желает заниматься потоками доходов, которые, по мнению экспертов, действительно нанесут вред экономике России, из-за страха вызвать масштабные потрясения, которые могут отразиться на экономике США", - пишет Bloomberg.

Предполагается, что возможными мишенями в рамках более жесткого подхода могут стать иностранные банки, помогающие России закупать технологии и материалы, необходимые ей для продолжения войны, а также торговля обогащенным ураном и металлами, такими как алюминий и никель. США также могут конфисковать и распределить замороженные российские суверенные активы. Все эти меры несут в себе значительные риски.

Как отметил бывший чиновник Министерства финансов США Ким Донован, чтобы действительно повлиять на Россию, придется принять более стратегические меры, которые могут оказать негативное влияние на мировую экономику в целом:

"Нам придется начать принимать более сложные решения и принять последствия, сопровождающие эти решения".

Новые санкции США против России - что сообщалось

Как писал УНИАН, президент США Джо Байден объявил о том. Что Штатыы вводят против России более 500 новых санкций за ее продолжающуюся завоевательную войну против Украины и за смерть российского оппозиционера Алексея Навального.

Кроме того, сообщалось, что США вводят новые экспортные ограничения в отношении почти 100 организаций за оказание скрытой поддержки российской военной машине.

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