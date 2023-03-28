Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 38,00 грн за долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня укрепился на 10 копеек – до 38,45 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни укрепился на 20 копеек и составляет 41,30 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 38,00 грн за долл., евро - 40,45 грн за евро.

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Курс во время войны

После того, как Россия напала на Украину, уже в мае 2022 года НБУ отменил ограничения на установление курса. Примечательно, что раньше курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%, а до российского вторжения в Украине вообщебыл плавающий курс гривни.

В июле 2022 года Национальный банк ослабил официальный курс гривни на четверть.

Директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько прогнозирует, что в конце марта и начале апреля курс доллара в Украине будет колебаться в диапазоне 38-38,8 грн/долл.

Директор департамента казначейства Банка "Cominbank" Герман Марченко заявил, что на валютный рынок в апреле будет влиять ряд факторов, среди которых самые главные – это незначительный уровень инфляции (за 2 месяца года инфляция в Украине составила 1,5%, что является положительным для украинской экономики), получение международной финансовой помощи, сохранение баланса между спросом и предложением на наличном рынке. По его словам, курс в обменных пунктах будет находиться в пределах сформированного в конце февраля коридора: 38-39 грн/долл. и 40-41 грн/евро.

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