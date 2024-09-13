Отмечается, что курс рубля в России отошел от экономических реалий.

Россияне в августе начали резко скупать доллары. Российский рубль чувствует себя все хуже.

Экономист Максим Блант в комментарии 24 каналу напомнил, что США и ЕС запретили ввозить наличные доллары и евро на территорию РФ в рамках санкций, которые ввели после полномасштабного вторжения в Украину.

По его словам, в августе в РФ продолжался сезон отпусков и, если раньше в ту же Турцию можно было поехать с картой "Мир", то сейчас нужно иметь наличную валюту.

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При этом эксперт указал, что рубль сейчас сильно переоценен и его курс не соответствует реальности.

"Курс отошел от экономических реалий; от инфляции; от покупательной способности. Поэтому там запасаются валютой. Исходя из того, что происходит в экономике, рубль будет падать. А курс сейчас определяется не рыночными методами", – подытожил Блант.

Валюта в России - что происходит с рублем

Около 2,3 миллиарда в долларах и евро попали в Россию с марта 2022 года, когда США и ЕС запретили экспорт своих банкнот. РФ удалось обойти санкции, которые блокируют импорт наличности. Деньги транспортировали в Россию из стран, включая ОАЭ и Турцию, которые не ввели ограничений на торговлю с РФ.

При этом курс рубля постоянно штормит. После введения санкций в отношении Московской биржи за один доллар давали 100 рублей, но позже ситуация немного стабилизировалась. После начала опрерации ВСУ в Курской области РФ рубль торговался на уровне 90,30 за доллар.

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