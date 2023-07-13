Максимальное сокращение переводов в годовом выражении было зафиксировано в мае 2023 года.

Впервые с марта 2022 года общий объем переводов из России в соседние страны, которые власти РФ не относят к "недружественным", сократился.

Как сообщает РБК со ссылкой на данные центральных банков Казахстана, Грузии, Армении и Кыргызстана, максимальное сокращение переводов в годовом выражении было зафиксировано в мае 2023 года.

В мае 2023 года в эти четыре страны было переведено 625,9 миллиона долларов, на 33% меньше, чем в мае 2022 года. В апреле из России в четыре соседние страны было отправлено 650,4 миллиона долларов.

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Как говорится в материале, на снижение объема переводов могло повлиять то, что часть россиян уже вывели имевшиеся у них средства за рубеж. Кроме того, одной из причин могли стать ограничения на переводы, которые банки вводят, опасаясь вторичных санкций.

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В марте 2022 года ЦБ России запретил переводить более пяти тысяч долларов. Позднее ограничения были значительно смягчены.

С апреля 2022 года суммарный объем переводов из России в Казахстан, Грузию, Армению и Кыргызстан рос.

По итогам 2022 года россияне "вытянули" со счетов около 40 млрд долларов, что подвело Центрбанк РФ к черте валютного разорения. По состоянию на 28 апреля 2023 года общий объем долларов в российских банках сократился до минимальных значений более чем за 10 лет.

Сообщалось, что Центральный банк РФ переживает один из самых масштабных оттоков валюты за всю историю существования организации. Клиенты массово выводят деньги со счетов.

Валютный рынок РФ "обеднел" на доллары, евро и китайский юань. Россияне испытывают трудности с покупкой этих валют. На фоне такой тенденции местные банки активно пытаются занять юани у Центрбанка. Их общий долг перед ведомством к середине апреля увеличился на 3,5 млрд юаней.

При этом в ЦБ пытаются сделать вид, что дефицита валюты в РФ не существует: по состоянию на март уровень ликвидных активов в российских банках достигал 55 млрд долларов, которые покрывали 46% средств россиян.

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