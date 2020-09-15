Регулятор ужесточил требования к банкам-эмитентам электронных денег.

Национальный банк Украины осовременил регулирование рынка электронных денег и гармонизировал его с законодательством Украины и Европейского Союза в сфере осуществления финансового мониторинга.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

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Что изменится

«Теперь использование электронных денег будет прозрачным, а пользователи электронных денег - информированными и защищенными», - цитирует пресс-служба заместителя главы Нацбанка Алексея Шабана.

Проверка и идентификация пользователей

Отмечается, что среди важнейших ключевых изменений, предусмотренных новыми правилами регулирования, в частности, содержится необходимость идентификации пользователей электронных денег. Банки должны будут осуществлять меры по надлежащей проверке пользователей электронных денег, в том числе их идентификацию и верификацию, как и при открытии счетов.

«Речь идет о клиентах, которые открывают электронные кошельки, чтобы осуществлять различные операции: покупать товары, платить за услуги и тому подобное. Кроме того, переводы с использованием электронных денег должны сопровождаться информацией о плательщике и получателе», - сказано в сообщении.

Когда проверка не нужна

При этом регулятор определил условия, при которых надлежащая проверка пользователей не нужна. В частности, если инициируется операция с электронными деньгами, осуществляемая с использованием заранее оплаченной карточки, а также осуществляется оплата товаров наличными или с помощью платежной карты с использованием электронного кошелька, который открывается однократно исключительно для технологического проведения этой операции.

Лимиты для операций

Кроме того, согласно обновленным правилам, предусмотрена установка новых лимитов для операций с электронными деньгами. Так, для идентифицированных и верифицированных пользователей электронных кошельков Нацбанк отменяет ограничения, установленные ранее по суммам электронных денег, на которые могут осуществляться расчеты и переводы. На пополняемом электронном кошельке может храниться максимальная сумма в размере 400 тыс. грн, на непополняемом – 5 тыс. грн.

Требования к банкам-эмитентам

Помимо прочего, НБУ ужесточил требования к банкам-эмитентам электронных денег по контролю за деятельностью коммерческих агентов.

«По-прежнему эмитентом электронных денег в Украине может быть только банк. В то же время небанковские финансовые учреждения и другие коммерческие компании могут быть агентами и предоставлять услуги по распространению электронных денег, по пополнению электронных кошельков и осуществлению расчетов», - сказано в сообщении.

Коммерческие агенты

Коммерческие агенты отныне обязаны открывать у банка-эмитента отдельный текущий счет для осуществления агентской деятельности, должны использовать наличность, полученную у клиента, исключительно для внесения на отдельный текущий счет, должны подтверждать каждую операцию по приему наличных кассовым документом и не могут передавать свои полномочия по агентскому договору другим субъектам хозяйствования и физическим лицам.

«В то же время Национальный банк предусмотрел для банков комфортный переходный период. У них будет шесть месяцев для того, чтобы разработать и подать регулятору изменения в правила использования электронных денег, и привести свою деятельность в соответствие с требованиями нового регулирования», - отметили в НБУ.

Хронология событий

10 июля 2019 года Национальный банк Украины сообщил о начале масштабной работы по фундаментальному обновлению системы законодательного регулирования украинского рынка платежей и перевода средств.

Национальный банк Украины с 1 сентября 2020 года изменил правила обращения банков с кредитным лимитом на картах клиентов. В частности, банки должны указывать отдельно деньги клиента и отдельно сумму кредитного лимита, а также заранее уведомлять клиента об установлении, уменьшении или увеличении кредитного лимита.

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Автор: Екатерина Жирий