Верховная Рада приняла закон, который вносит изменения в Налоговый кодекс Украины для устранения противоречий и уточнения определения лизинговых операций.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно устранения противоречий и уточнения определения лизинговой (арендной) операции» (№3601) во втором чтении проголосовал 321 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, он направлен на то, чтобы сформировать определение лизинговой (арендной) операции и сопутствующих норм в Налоговом кодексе Украины.
«Принятие законопроекта повысит уровень законодательной защиты прав субъектов отношений в сфере лизинга и предоставит возможность для дальнейшего развития лизинга в Украине и экономического роста», - сказано в документе.
Финансовый лизинг
4 февраля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект «О финансовом лизинге» (№1111).
Справка УНИАН. Финансовый лизинг представляет собой аренду с правом выкупа предмета лизинга в конце срока.
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