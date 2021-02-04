За принятие законопроекта № 1111 во втором чтении проголосовали 279 народных депутатов.

Верховная Рада Украины приняла закон, который предусматривает создание необходимых предпосылок для расширения возможностей использования субъектами хозяйствования операций финансового лизинга для обновления основных фондов, увеличения производства валового продукта и налоговой базы для дальнейшего наполнения государственного бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта № 1111 во втором чтении проголосовали 279 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Согласно пояснительной записке к законопроекту, разработка проекта новой редакции Закона Украины «О финансовом лизинге» вызвана необходимостью привести законодательство в соответствие с современными практиками и лучшим мировым опытом. Предлагаемые нормы, в частности, предусматривают улучшение государственного регулирования лизинговой деятельности и усиление защиты прав потребителей финансовых услуг.

«Законопроект разработан в соответствии с лучшей европейской практикой, обобщенной ассоциацией LEASEUROPE, которая объединяет все национальные лизинговые ассоциации европейских стран, и с учетом положительных норм проекта Модельного закона о лизинге, который на сегодня разрабатывается», - сказано в пояснительной записке.

Что такое финансовый лизинг

Финансовый лизинг представляет собой аренду с правом выкупа предмета лизинга в конце срока.

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Автор: Екатерина Жирий