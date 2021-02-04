Верховная Рада Украины приняла закон, который предусматривает создание необходимых предпосылок для расширения возможностей использования субъектами хозяйствования операций финансового лизинга для обновления основных фондов, увеличения производства валового продукта и налоговой базы для дальнейшего наполнения государственного бюджета.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта № 1111 во втором чтении проголосовали 279 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Согласно пояснительной записке к законопроекту, разработка проекта новой редакции Закона Украины «О финансовом лизинге» вызвана необходимостью привести законодательство в соответствие с современными практиками и лучшим мировым опытом. Предлагаемые нормы, в частности, предусматривают улучшение государственного регулирования лизинговой деятельности и усиление защиты прав потребителей финансовых услуг.
«Законопроект разработан в соответствии с лучшей европейской практикой, обобщенной ассоциацией LEASEUROPE, которая объединяет все национальные лизинговые ассоциации европейских стран, и с учетом положительных норм проекта Модельного закона о лизинге, который на сегодня разрабатывается», - сказано в пояснительной записке.
Что такое финансовый лизинг
Финансовый лизинг представляет собой аренду с правом выкупа предмета лизинга в конце срока.
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