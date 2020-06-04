Программа ушла на доработку: получит ли Кабинет Шмыгаля гарантии неприкосновенности на год

План Кабинета министров Дениса Шмыгаля на быстрое одобрение депутатами Верховной Рады программы правительственной деятельности провалился. Двенадцатимесячный иммунитет от отставки, который дает правительству Конституция в случае одобрения этого документа, получить не удалось.

В четверг парламент голосами 245 депутатов по просьбе самого премьера отправил программу деятельности правительства авторам на доработку. А президент Владимир Зеленский заявил, что программа правительства требует доработки, поскольку была разработана еще тогда, когда никто не ожидал эпидемии коронавируса.

«Программа правительства была разработана, но никто не ожидал коронавируса. Поэтому он (премьер-министр Денис Шмыгаль - УНИАН) обратился к людям и сказал: у нас коронавирус, карантинные мероприятия, и программа правительства должна была измениться из-за COVID-19. Надо ее обновить», - сказал Зеленский в ходе поездки в Хмельницкую область.

Странная ситуация с учетом того, что все три месяца работы Кабинета Шмыгаля пандемия в Украине лишь набирала обороты, а первые шаги по борьбе с этой болезнью были предприняты в феврале еще предшественниками этого правительства.

Нынешний состав Кабинета министров работает ровно три месяца, причем большую часть этого времени национальная экономика привела на карантине.

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Уже в марте, когда новый премьер принимал бразды правления, положение дел в экономике было ахти. Если в четвертом квартале 2019 года ее рост замедлился до 1,5 процента по сравнению с 2018 годом, то в январе-феврале 2020 года ВВП и вовсе сократился на 0,2 процента, а начавшийся в прошлом году спад промышленного производства в марте достиг отметки в 7,7 процента.

Несколько недель вынужденного простоя лишь усугубили кризис, что привело к обрушению промышленного производства, которое в апреле упало на 16,2 процента, а количество зарегистрированных безработных перевалило за полмиллиона человек.

В результате, прогнозы украинских и международных экспертов по падению ВВП в 2020 году находятся в коридоре от пяти до восьми процентов. Но если экономика в ближайшее время не заработает, то падение может оказаться еще более глубоким.

«Школьный реферат»

В условиях разворачивающегося экономического шторма общество и бизнес логично ожидали от правительства каких-то конкретных и эффективных шагов по спасению экономики и облегчению бремени кризиса для граждан.

И все это должно было найти свое отображение в программе деятельности Кабинета министров, которую новые министры начали готовить сразу после получения своих портфелей. Однако, осмысленных действий Кабмина по стимулированию экономики в условиях карантина оказало немного.

Обсуждавшие этот документ парламентарии сравнили программу по уровню подготовки со «школьным рефератом».

Впрочем, премьер с такой оценкой не согласился.

"Презентация, которую мы изложили - это идейный каркас этой программы, который включает анализ текущего состояния дел по ключевым секторам экономики. При этом, этот идейный каркас уже подкреплен предложениями по изменению нормативно-правовового поля в рамках этой программы. Предусмотрена также поддержка всех секторов экономики, а главное - малого и среднего бизнеса", - сказал Шмыгаль в четверг на заседании парламента.

Премьер со своей командой предвидели такой критический настрой законодателей, поэтому за несколько дней до голосования, очевидно, вместе с офисом президента было принято компромиссное решение – вернуть программу действий на доработку.

«Здоровый экономический национализм»

Каким станет программа деятельности правительства после доработки, может дать представление другой документ - стратегия стимулирования экономики по преодолению последствий COVID-19. Ее правительство одобрило на прошлой неделе.

По словам главы правительства, документ разрабатывали более шести недель с привлечением десятков аналитических центров страны, бизнес-ассоциаций и компаний.

«Стратегия дает комплексные ответы на вызовы. Мы решили, что коронакризис – это, в том числе, наш шанс сделать радикальные преобразования, наш шанс изменить подходы и шанс начать реальные изменения в экономике и стране», - заявил Шмыгаль.

По его словам, стратегия рассчитана на три года, а красной нитью в ней проходит «здоровый экономический национализм» и защита отечественного производителя.

Правительство рассчитывает, что её выполнение позволит вывести национальную экономику в фазу восстановления уже во второй половине этого года.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко указал, что стратегия включает в себя более двух сотен конкретных мер и стоит «на трех китах» - доступе к финансам, доступе к рынкам, обеспечении модернизации и устойчивого развития.

«В первую очередь, задача программы и направления, которые нарабатывались, включают обеспечение безопасного функционирования экономики, поскольку вызовы, которые поставил коронавирус, они касаются не просто развития экономики, а безопасного ее функционирования», - отметил глава Минэкономразвития.

Правительство хочет заняться протекционизмом, то есть, защищать производителей отечественных товаров от иностранных аналогов. Для этого Кабмин планирует активнее проводить антидемпинговые и защитные расследования, а также ограничить «недобросовестный и растущий импорт», используя инструменты торговой защиты.

Для этого разработчики предлагают применять механизмы Всемирной торговой организации и международных договоров.

Здесь будет интересно понаблюдать, как эти задумки чиновников будут осуществляться в реальной жизни с учетом действующих у нашей страны зон свободной торговли с Евросоюзом и рядом других стран.

Планы правительства

Кабинет министров предлагает в ближайшие годы осуществлять следующие меры стимулирования промышленности.

Ввести мораторий на увеличение налоговых ставок, восстановить своевременное автоматическое возмещение НДС, сократить ограничения на импорт сырья и активизировать механизмы локализации для продукции украинского машиностроения.

Аналогичными шагами для агропромышленного комплекса должны стать внедрение программ по формированию добавленной стоимости в этом секторе экономики, рост эффективности государственных субсидий, стимулирование дистанционного сбыта сельскохозпродукции, налаживание каналов сбыта для малых фермеров.

Для энергетики правительство планирует пересмотреть тарифы на электроэнергию для населения и так называемый «зеленый тариф», а также – установить стимулирующую рентную ставку на добычу углеводородов в течение пяти лет с начала бурения скважин.

Транспортной отрасли и инфраструктуре хотят предоставлять налоговые каникулы, льготные кредиты и финансовую поддержку, установить нулевую ставку НДС на внутренние перевозки, завершить разделение «Укрзализныци» и реорганизовать Администрацию морпортов.

Правительство предлагает поддержать бизнес с помощью двух программ кредитования («5-7-9» и «Новые деньги»), путем предоставления госгарантий по кредитам, кроме того, местным бюджетам также хотят дать возможность предоставлять гарантии по кредитам для предпринимателей.

Для завоевания внешних рынков Кабмин хочет начать выдавать гранты экспортерам, запустить экспортно-кредитное агентство и усилить кредитование производителей через государственный «Укрэксимбанк».

Больше вопросов, чем ответов

В экспертной среде эта антикризисная стратегия правительства получила неоднозначную оценку.

Как считает специалист инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса, намерение Кабмина заняться защитой отечественного производителя может привести к обратному эффекту.

«Тезисы программы об экономическом национализме скорее опасны для экономики Украины и могут быть опасны для результата. Вместо того, чтобы дать толчок для восстановления экономики, это замедлит рост. В этом есть и попытка отыграть назад реформы, в первую очередь, Prozorro и попытка играться в протекционизм, а это всегда негативно влияет на экономику», - сказал эксперт УНИАН.

По мнению старшего экономиста Центра экономической стратегии Дмитрия Горюнова, в представленной стратегии восстановления экономики вредных или просто бессмысленных инициатив больше, чем полезных.

«Есть откровенно лоббистские предложения в сфере промышленности, транспорта и экологии. Ничего или почти ничего о приватизации, конкуренции и правоохранительных органах. Отраслевые блоки не слишком связаны между собой. Есть пустые инициативы вроде «создать такой-то регулятор» или «написать такой-то закон» без описания сути изменений, или предложения делать вещи, которые и так должны делаться», - сказал он УНИАН.

Эксперт отметил, что вызывают беспокойство среднесрочные меры программы, ведь, несмотря на наличие блоков о малом бизнесе, инновациях, креативных индустриях, они, по сути, предлагают консервацию существующей модели экономики с доминированием крупного капитала.

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Вместе с тем Горюнов указал, что в программе есть и положительные инициативы, которые касаются дерегуляции предпринимательской деятельности.

«Например, отмена избыточной отчетности, замена государственного контроля добровольным страхованием гражданской ответственности или предотвращение блокировки деятельности многопрофильного предприятия в случае обнаружения нарушений по одному виду деятельности», - сказал он.

Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, в свою очередь, указал, что главной задачей стратегии было восстановление народного хозяйства после карантина, потому она вполне «может взлететь».

«Правительство и разработчики ставили главную задачу смягчить негативное влияние на экономику Украины вследствие COVID-19, а не общемирового кризиса, который на нас влияет. С этой точки зрения я считаю, что программа соответствует тем задачам, которые перед ней были поставлены», - считает эксперт.

Пора действовать

По словам Дмитрия Горюнова, если сегодня стоит цель восстановления экономики после негативного воздействия карантина, то логичнее стимулировать рост снизу, то есть, непосредственно через людей, пострадавших от ограничений.

«Это восстановит спрос и автоматически будет стимулировать предложение. Что касается фискальных стимулов, то они должны ограничиваться ослаблением по фиксированным налогам и сборам», - считает эксперт.

Также, по его словам, правительству нужно добавить меры по усилению борьбы с коррупцией и антимонопольному регулированию, продолжить большую приватизацию, которая среди прочего должна быть направлена на уменьшение доли государства в банковской системе.

Как считает Олег Устенко, в программе должны быть прописаны действия, которые могут дать быстрый положительный эффект. Речь, прежде всего, идет о мерах по привлечению капитала в страну и сохранению тех инвестиций, которые уже есть в Украине.

«Необходимо провести инвентаризацию тех больших инвестиционных проектов, которые уже есть в стране. Им нужно помочь, чтобы их не поставили на паузу. Если мы не поможем тем, кто уже инвестирует в страну, мы рискуем, что проекты будут поставлены на паузу, мы не получим дополнительные рабочие места. В долгосрочной перспективе мы не получим налоги в доходную часть государственного бюджета», - пояснил эксперт.

Также он обратил внимание, что в условиях ограниченного финансового ресурса, в которых сейчас Украина живет, нужно сконцентрировать господдержку на тех отраслях, которые могут давать мультипликационный эффект.

В ближайшие недели мы сможем увидеть, смогло ли правительство прислушаться к голосам депутатов, представителей бизнеса и экспертов и создать работающий механизм эффективной поддержки и восстановления экономики. Но главное – начнет, наконец, совершать реальные шаги по улучшению ситуации, ведь в условиях кризиса промедление смерти подобно.

Дмитрий Шварц