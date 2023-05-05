Согласно прогнозу НБУ в 2024 году номинальные зарплаты вырастут на 19,2%.

В Украине в 2023 году средняя номинальная зарплата вырастет на 21,9%, а реальная (с учетом инфляции) – на 3,7%.

Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ за апрель 2023 года. Согласно прогнозам регулятора, после падения в предыдущем году в 2023 году НБУ ожидает возобновление роста реальных заработных плат.

"После полноценного открытия границ значительной части бизнесов придется конкурировать за рабочих, в том числе и с зарубежными работодателями, что станет весомым фактором для дальнейшего роста заработных плат. В связи с этим ожидается рост разницы в зарплатах для мобильной и маломобильной рабочей силы", – сообщается в прогнозе.

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Согласно прогнозу НБУ:

в 2024 году номинальные зарплаты вырастут на 19,2%;

в 2024 году реальные зарплаты вырастут на 5,7%;

в 2025 году номинальные зарплаты вырастут на 12,4%;

в 2025 году реальные зарплаты вырастут на 4,3%.

Зарплаты во время войны

Согласно январскому отчету НБУ прогноз относительно роста зарплат в ближайшие три года выглядел следующим:

2023 год: номинальная зарплата +26,1%, реальная +3,3%

2024 год: номинальная зарплата +20,0%, реальная +6,5%

2025 год: номинальная зарплата +17,6%, реальная +4,3%

По итогам 2022 года реальные доходы украинцев сократились на 16%, хотя в номинальных цифрах было небольшое увеличение. В новом году ситуация должна радикально улучшиться. Об этом говорится в январском отчете Национального банка Украины.

По итогам года средняя номинальная зарплата в Украине выросла на 0,5%. Однако реальные доходы (с поправкой на уровень инфляции) за прошлый год упали на 15,8%.

НБУ прогнозировал, что в ближайшие три года зарплаты украинцев снова начнут активно расти, но только в номинальных цифрах. Этому поспособствует рост расходов в военной сфере и секторе безопасности, а также адаптация экономики к работе в условиях войны.

1 апреля 2023 года Международный валютный фонд изменил свой прогноз по экономике Украины на период с 2023 по 2027 год. По данным МВФ, реальная зарплата в 2023 году сократится еще на 2,0%. В 2024 году рост будет составлять 2,5%, в 2025 году 5,0%, в 2026 году 5,0%, в 2027 году 4,0%.

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