Лимит составляет до 1000 долларов или 1000 евро за одну операцию.

"ПриватБанк" запустил услугу валютообмена в устройствах банка АТМ-Recycler (устройство с функциями снятия средств и пополнения счета).

Как сообщила пресс-служба финучреждения, можно обменять наличную валюту на наличные гривны в устройствах банка круглосуточно и без дополнительных комиссий.

Отмечается, что наличные гривны можно получить сразу после операции, без зачисления на карту. При обмене используется наличный курс "ПриватБанка", а остальные до 100 гривен зачисляется на карту или мобильный счет клиента.

Видео дня

При этом лимиты составляют до 1000 долларов или 1000 евро за одну операцию.

Новости банков Украины

10 декабря стало известно о подписании четырьмя крупнейшими банками Украины ("Ощадбанк", "Райффайзен Банк", "ПриватБанк" и "Универсал банк" (monobank) меморандума об обеспечении прозрачности рынка банковских платежных услуг.

Он, в частности, предусматривает проверки клиентов на этапе открытия счетов и их разделение на по степени рискованности. Ограничения в проведении операций клиентов с неподтвержденными доходами составят 50 000 гривен для тех, кого отнесли к "высокому" уровню рискованности, а для клиентов со "средним" и "низким" уровнем - 150 000 гривен с 1 февраля 2025 года и 100 000 гривен с 1 июня 2025 года.

18 декабря к меморандуму присоединились еще 25 финансовых учреждений - 23 банка и две финансовые компании.

Вас также могут заинтересовать новости: