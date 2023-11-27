Курс евро сегодня подешевел на 5 копеек.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 27 ноября, остался на предыдущем уровне - 37,45 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 41,00 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,95 грн, евро - по курсу 40,00 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты у "ПриватБанка" неизменен и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подорожал на 17 копеек и составляет 41,15 грн.

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Курс валют в Украине

Сегодня, 27 ноября, курс доллара к гривне в банках Украины сегодня, 27 ноября, подешевел на 10 копеек - до 37,70 грн за доллар в среднем. Курс евро по гривне сегодня не изменился и составляет 41,05 грн за евро. Продать евро можно в среднем по курсу 40,45 грн за евро.

Официальный курс НБУ по отношению к доллару сегодня установлено на уровне 36,05 грн/долл., относительно евро - 39,36 грн/евро.

В следующем году, согласно закону о государственном бюджете Украины на 2024 год, ожидается средний курс доллара в 40,7 грн за долл.

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