Сумма составляющих рассчитывается в долларовом эквиваленте, который исчисляется на основании официального курса гривни к иностранным валютам, установленного регулятором на дату расчета.

С целью улучшения работы наличного сегмента валютного рынка и увеличения возможностей получать современные виды реабилитации за рубежом для военных Нацбанк смягчил ряд валютных ограничений.

Как сообщает пресс-служба НБУ, с 16 сентября при расчете объема наличной иностранной валюты, которую банк или небанковское финансовое учреждение имеет возможность продать на валютном рынке, будут учитываться остатки средств наличной иностранной валюты, которая учитывалась в кассе этих учреждений по состоянию на 13 апреля 2022 года.

"НБУ смягчает ряд валютных ограничений с целью улучшения работы наличного сегмента валютного рынка, увеличения возможностей получать современные виды реабилитации за рубежом для воинов, которые защищают наше государство, пострадавших от боевых действий и других категорий населения, а также создания условий для реструктуризации внешних кредитов государственными компаниями", - говорится в сообщении.

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Таким образом, учреждения будут продавать клиентам иностранную валюту в наличной форме в пределах суммы, которая определяется как сумма следующих составляющих:

сумма остатков наличной иностранной валюты по состоянию на 13 апреля 2022 года;

объем превышения покупки наличной иностранной валюты над объемом ее продажи по всем иностранным валютам, который рассчитывается, начиная с 13 апреля 2022 года и в течение следующих операционных/рабочих дней;

120% от объема покупки безналичной иностранной валюты у физических лиц по всем иностранным валютам, которая рассчитывается начиная с 13 апреля 2022 года и в течение следующих операционных/рабочих дней.

Как отметили в НБУ, сумма составляющих рассчитывается в долларовом эквиваленте, который исчисляется на основании официального курса гривни к иностранным валютам, установленного регулятором на дату такого расчета.

Также НБУ расширил перечень медицинских услуг, для оплаты которых физические лица могут переводить средства за границу. В соответствующий перечень добавлены услуги по реабилитации, а также услуги по приобретению протезов и их комплектующих, установке, сервисному обслуживанию и ремонту протезов.

Нацбанк позволил государственным предприятиям переводить средства за границу для выполнения обязательств перед нерезидентом по кредиту или займу, которые были реструктуризированы на условиях, согласованных правительством.

"Разрешено осуществлять другие платежи, связанные с обслуживанием таких реструктуризированных обязательств. такие изменения будут способствовать надлежащему завершению реструктуризации внешней задолженности государственными учреждениями", - добавляют в НБУ.

Изменение валютных ограничений

В ноябре 2022 года Нацбанк изменил валютные ограничения. Тепловизоры и ряд других приборов вошли в перечень товаров, за которые волонтеры могут платить гривневыми картами за рубежом. Кроме того, банки получили возможность предоставлять тендерные гарантии украинским экспортерам для поставок товаров за границу. Также НБУ разрешил банкам открывать счета военным по удостоверениям офицера, генерала и адмирала.

В августе 2023 года эксперт рассказал, как на курс повлияет смягчение валютных ограничений.

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