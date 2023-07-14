Американскую валюту можно продать по курсу 36,60 грн/долл.

Курс наличного доллара у "ПриватБанка" 14 июля остался на уровне предыдущего дня - 37,20 грн за доллар. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 40,65 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро подорожал на 10 копеек – до 41,35 грн/евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,60 грн/долл., евро - 40,35 грн / евро.

Рынок валют в Украине - прогнозы

Как сообщал УНИАН, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов дал прогноз, которым будет курс доллара в Украине во втором полугодии 2023-го.

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Во втором полугодии гривна будет укрепляться в дальнейшем, ожидается, что наличный курс обменных пунктов снизится до уровня официального курса валют, отметил он в комментарии для публикации УНИАН "благородное дело риск: банки радуют смельчаков процентами на депозитах".

Отмечается, что по состоянию на сегодняшний день средний наличный курс гривны в банках составляет 37,3 гривны за доллар, и большинство экспертов не видят факторов, которые могли бы привести к обесцениванию национальной валюты в ближайшей перспективе.

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