Наличный курс гривны к доллару в банковских обменниках Украины сегодня, 12 октября, снова остался на уровне предыдущего показателя – 38,20 грн за доллар.
Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривны сегодня ослабел на 5 копеек и составляет 40,80 грн за евро.
Продать американскую валюту сегодня можно в среднем по курсу 37,50 грн за доллар. Продать евро можно по курсу 40,08 грн за евро.
Курс валют в Украине
Курс наличного доллара к гривне у "Приватбанка" вчера, 11 октября, подешевел на 5 копеек – до 37,75 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении вчера не изменился и составляет 40,70 грн за евро.
Национальный банк на 12 октября установил официальный курс гривны к доллару на уровне 36,44 грн/долл., то есть гривна укрепилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс гривны к евро на сегодня установлен на уровне 38,64 грн/евро, то есть гривна ослабела на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
По словам соучредителя и управляющего партнера компании INSPI Development Владимира Семенцова, отмена фиксированного курса доллара в ближайшей перспективе не повлияет на стоимость жилья на первичном рынке. По его словам, сейчас НБУ эффективно работает над тем, чтобы либерализация валютного рынка не сопровождалась резкими курсовыми изменениями.