Каждый пенсионер получил увеличение выплат минимум на 100 грн.

После индексации пенсии пенсионерам в среднем повысили на 400-600 грн, до уровня почти 5,3 тыс. грн.

Об этом сказала министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона. "В целом, учитывая мартовское повышение пенсий для пенсионеров, которое было на 19,7%, то среднюю пенсию мы сейчас имеем почти 5 тыс. 300 грн. Для подавляющего большинства пенсионеров увеличение было от 400 до 600 грн", - сказала она.

По словам министра, для всех пенсионеров, которые имели более высокие пенсии и перерасчет не составлял такой большой суммы, все равно доплата происходила в размере не менее 100 грн.

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"То есть каждый пенсионер получил увеличение минимум на 100 грн", - добавила она.

Индексация пенсий в Украине

24 февраля Кабмин принял постановление "об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мерах по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2023 году".

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