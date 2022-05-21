Миллиарды долларов пойдут на оружие, отметили в Центре стратегических коммуникаций и информбезопасности.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информации рассказали, на что именно пойдут 40 млрд долларов от Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщается в Telegram-канале центра.

Так, 6 млрд долларов выделено на оружие, разведывательную поддержку, подготовку и иную помощь по безопасности Вооруженным силам Украины; 8,7 млрд - на восполнение запасов оружия, которое было передано Украине; 3,9 млрд - на финансирование операций Европейского командования, в частности разведывательную поддержку; 11 млрд - на оружие, военное и защитное оборудование и снаряжение, которое США сможет посылать Украине ускоренными темпами - без дополнительного согласования с Конгрессом; 13,8 млрд - было одобрено для Госдепартамента, основная часть этих средств пойдет в Фонд экономической поддержки, чтобы помочь украинскому правительству продолжать свою работу; 4,4 млрд направят на поставку продовольствия Украине и другим странам.

Напомним, 19 мая американский Сенат окончательно утвердил пакет чрезвычайной военной и гуманитарной помощи Украине на 40 млрд долларов.

Пакет был одобрен большинством голосов и отправлен на подпись президенту США Джо Байдену.

Сегодня, 21 мая, американский лидер подписал соответствующий законопроект.

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