Украинцы смогут уходить на пенсию раньше 60 лет

Для досрочного оформления пенсии должно быть 40 лет стажа.

В украинском законодательстве заложена норма, согласно которой украинцы смогут выходить на пенсию до достижения 60 лет. Однако, данная норма будет распространяться не на всех.

Об этом говорится в сюжете «Сніданку з 1+1».

По словам бывшего заместителя главы Пенсионного фонда Николая Шамбира, для того, чтобы воспользоваться правом досрочного выхода на пенсию, у человека должно быть не менее 40 лет трудового стажа.

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"Когда человек имеет 40 лет стажа, он имеет право выходить на пенсию не зависимо от возраста", - отметил Шамбир.

В Минсоцполитики отметили, что эта норма будет работать на финальном этапе пенсионной реформы – с 2028 года. Уйти досрочно на пенсию смогут как женщины, так и мужчины. Однако, для раннего выхода на пенсию докупить стаж будет невозможно.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2020 года Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год, которые, в частности, включали повышение расходов на пенсионное обеспечение на 29,7 млрд грн.

С апреля 2020 года решением правительства были введены ежемесячные выплаты в размере до 500 грн пенсионерам старше 80 лет, у которых размер пенсии не превышает 9205 грн. Также в апреле была проведена выплата единовременного пособия в размере 1 тыс. грн для пенсионеров, получающих пенсию меньше 5 тыс. грн.

11 июля 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что правительство планирует постепенное введение пенсионной реформы, предусматривающее развитие накопительной системы пенсионного обеспечения.

15 июня 2020 года Кабинет министров анонсировал введение в Украине накопительной пенсионной системы с 2021 года, а также поддержку системы негосударственного пенсионного обеспечения.

8 июля 2020 года Кабинет министров Украины одобрил внесение изменений в бюджет Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на 2020 год, а также сокращение численности территориальных органов ПФУ.

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