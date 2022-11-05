В Минсоцполитики заверили, что дефицита в Пенсионном фонде нет.

Плановые поступления в Пенсионный фонд проходя вовремя. В следующем году планируется индексация пенсий.

По словам министра социальной политики Оксаны Жолнович, Пенсионный фонд даже погасил задолженность за прошлые года перед казначейством.

"В Украине с пенсионной системой проблем нет. Все плановые поступления проходят вовремя, дефицита в Пенсионном фонде нет. Все платежи совершаются вовремя. Более того, в прошлом месяце Пенсионный фонд погасил задолженность за прошлые года перед казначейством. То есть финансовое состояние Пенсионного фонда стабильное, оптимистичное и полностью обеспечивает все потребности", - заверила глава ведомства.

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Она уверенна, что ситуация в следующем году также будет стабильной, поэтому планируется индексация пенсий на уровень инфляции.

"Пенсионеры уже с марта смогут почувствовать выравнивание своих пенсий. Стабильную работу Пенсионного фонда обеспечивают цифровые инструменты, а данные обрабатываются независимо от места их подачи", - подытожила Жолнович.

Пенсии в Украине - что известно

В Украине с 1 октября провели перерасчеты минимальной пенсии по возрасту для неработающих украинцев на фоне увеличения минимальной зарплаты с 6,5 до 6,7 тысячи гривень. Кроме того, ожидается, что с 1 декабря пенсии повысят, но уже благодаря увеличению прожиточного минимума.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что украинцы могут остаться без зарплат и пенсий, если Евросоюз остановит финансирование Украины в рамках обещанных 9 миллиардов евро.

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