Среднее же значение этого показателя за 2024 год составило 17 486,60 гривни.

Пенсионный фонд утвердил показатель средней заработной платы, которая учитывается для исчисления пенсии, за январь. Он составил 18 660 гривень, об этом сообщается на сайте ПФУ.

"Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии, за январь 2025 года. Он составляет 18 660 гривень 32 копейки", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что за год, по сравнению с январем 2024 года, показатель средней зарплаты для исчисления пенсий вырос на 3 685,76 гривни (с 14 974,56 гривни). Среднее же значение этого показателя за 2024 год составило 17 486,60 гривни.

Видео дня

Пенсии в Украине - последние новости

С 1 марта в Украине проводится индексация пенсий всем пенсионерам. Размер индексации составляет 11,5%. Минимальный размер повышения пенсий - 100 гривень, а максимальный - 1500 гривень.

По словам министра социальной политики Оксаны Жолнович, сейчас самые маленькие пенсии увеличиваются на этот процент, поэтому, если в этом году пенсии должны вырасти на 11,5%, то даже самая маленькая пенсия в, например, 3000 гривень вырастет чуть больше, чем на 300 гривень.

Вас также могут заинтересовать новости: