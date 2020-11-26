Накопить на старость. Как Кабмин предлагает обеспечить льготникам нормальные пенсии

Кабинет министров направил в Раду законопроект, который, в случае принятия, даст старт в Украине накопительной пенсионной системе. Нововведения сначала коснутся исключительно льготников - украинцев, работающих в сложных условиях. «Копить» на старость предлагается за счет увеличения фискального давления на бизнес. Но главный вопрос - как государство будет обеспечивать сохранность накопленных средств?

В Украине уже в следующем году может стартовать новый этап пенсионной реформы - накопительная пенсионная система. Когда реформа принималась в 2017 году, накопительный уровень, по задумке, должен был заработать с 1 января 2019 года. Но с этим все никак не складывалось. Тема сдвинулась с мертвой точки только после заявления премьер-министра Дениса Шмыгаля о том, что в Украине уже через 15 лет не будет ресурса для выплаты пенсий. Но как-то однобоко: нововведения сначала коснутся лишь молодых людей - в возрасте до 35 лет, которые работают в сложных и опасных условиях. Соответствующий законопроект уже передан в Раду.

Шмыгаль с оптимизмом рассказал, что «речь идет о тысячах гривен, которые человек сможет получить в качестве доплаты к своей пенсии».

Вот только если раньше планировались накопительные взносы в размере 10 млрд гривен в год, то теперь «аппетит» правительства поубавился.

«Объем средств для такой накопительной системы составит 2-3 млрд гривен в год. Расчеты, проведенные до 2050 года, показывают, что от введения такой системы выигрывают и работники, и работодатели, и экономика страны в целом. Поэтому готовы к дискуссиям и надеемся на поддержку этого законопроекта в зале парламента», - отметил премьер.

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, законопроект не меняет ни правила, ни условия назначения льготной досрочной пенсии, он лишь реформирует механизм начисления.

«Для работников, которые сейчас работают в опасных и сложных условиях, не будут изменены ни правила, ни условия назначения льготной досрочной пенсии. Мы меняем лишь механизм. То есть, возмещение такой льготной пенсии будет заменено на финансирование таких пенсий через оплату повышенной ставки единого социального взноса», - рассказала Лазебная.

Министр также подчеркнула, что за 15 лет отсроченной реформы досрочная пенсия оплачивается за счет средств государства, работодателями уже почти не возмещается – из 10 предприятий 8 этого не делают. А это касается 200 тысяч пенсионеров. Задолженность по возмещению Пенсионному фонду расходов на выплату досрочной пенсии выросла с 1 млрд гривен в 2008 году до 15,3 млрд гривен на октябрь 2020 года.

Лазебная аргументировала решение Кабмина следующим образом: «Экономическая ситуация, финансовое состояние предприятий не дают гарантий человеку, который был занят 8-10 лет на вредных и тяжелых работах, ​​возможности использовать свое право на назначение заработанной досрочной пенсии. Человек не может найти ни предприятие, ни документы, подтверждающие выполнение работ, дающих право на пенсию на льготных условиях. Соответственно, нарушается право на назначение льготной досрочной пенсии».

Что предлагается

Законопроектом предусматривается введение накопительной профессиональной пенсионной системы для отдельных категорий лиц в возрасте до 35 лет (по состоянию на 01.07.2021 года) из «числа занятых на работах по списку №1 и №2, а также некоторых других категорий, имеющих право на льготное пенсионное обеспечение».

Тем, кто не получит право на участие в такой системе, но относящимся к льготникам, пенсия будет назначаться на условиях, определенных законодательством.

Кроме того, для лиц до 35 лет, до даты введения уплаты страховых взносов в накопительную профессиональную пенсионную систему, имеющим не менее трети необходимого льготного стажа, предусматривается право на перечисление накопленных средств в солидарную систему и назначение пенсии на льготных условиях.

Источником финансирования пенсионных выплат из солидарной системы (до полного перехода на выплаты по накопительной профессиональной пенсионной системе) и формирование пенсионных активов в накопительной системе будут страховые взносы, которые будут уплачиваться работодателями за счет повышенной ставки единого взноса на общеобязательное государственное соцстрахование.

Участники самостоятельно будут выбирать негосударственный пенсионный фонд, в который будут направляться такие взносы (принцип «пенсионные средства ходят за участником»).

Законопроектом предусматриваются три профессиональные пенсионные программы:

программа №1 дает право на получение пенсионных выплат после 50 лет при наличии страхового стажа от 25 лет;

программа №2 дает право на получение пенсии после 55 лет при наличии страхового стажа от 30 лет;

программа №3 дает возможность добровольно вступить в накопительную систему на условиях, определенных в коллективных договорах, и получить пенсионные выплаты по достижению 55 лет.

Страховые взносы, которые поступят за участников накопительной системы, Пенсионный фонд будет направлять в негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

По программе №1 работодателям придется дополнительно к 22% ЕСВ платить еще 15%, по программе №2 – 7%, по программе №3 – от 3% по согласованию с работниками.

Надежность сохранности накопленных средств будет обеспечиваться усиленными требованиями к негосударственным пенсионным фондам, которые для предоставления услуг должны будут пройти авторизацию, а также контролем их деятельности соответствующими государственными органами.

В случае введения накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования (2 уровня) требования к негосударственным пенсионным фондам распространятся и на накопительную профессиональную пенсионную систему.

Без доработки такая «накопительная система» обречена на провал

Экономический эксперт Олег Пендзин считает, что есть некий смысл разделить пенсионное обеспечение для льготников первой и второй групп и для всех остальных лиц. Но фискальная нагрузка вызывает вопросы.

«Если создание накопительной системы для льготников, в отношении которых и так существуют дополнительные отчисления работодателей в Пенсионный фонд, может проходить более-менее безболезненно, то для всех остальных категорий дополнительный платеж в размере 3-7% в месяц от заработной платы - это новая фискальная нагрузка. Хотя, в целом, как и в отношении льготников, так и всех будущих пенсионеров, актуальным остается глобальный вопрос целесообразности создания накопительной пенсионной системы в слабой экономике. Представьте, что в 1997 году, в начале истории украинской гривни, когда за один доллар давали 1,6 гривни, человек вложил свои средства в некий накопительный пенсионный фонд. На сегодня он еще бы не получил к ним доступ. Выход на пенсию возможен при наличии 35 лет страхового стажа. Но уже его гривня подешевела в 25 раз. Я не знаю в Украине такого актива, вложив в который деньги пенсионного фонда можно было бы не бояться, что они обесценятся. Пока этот вопрос решен не будет, накопительная пенсионная система обречена на провал», - отметил эксперт.

Старший юрист ЮКК «Де-Юре» Дмитрий Оносовский отмечает, что реформа существующей солидарной пенсионной системы назрела давно. Предложенный законопроект, теоретически, может стать выходом из сложившегося кризиса.

«А что на практике? Законопроект предусматривает увеличение размера ЕСВ, оплачиваемого работодателем. То есть, к существующим 22% ЕСВ, начисляемым работодателем на зарплату (не удерживаются с зарплаты, а именно начисляются к ней), дополнительно будет начисляться от 3 до 15%, в зависимости от выбранной программы накопительной пенсии. Конечно, это бремя ляжет на плечи работодателей (с официальной точки зрения) и увеличит налоговую нагрузку на бизнес. Формально, зарплата рядового работника не пострадает. Но на практике это не совсем так. Размер зарплаты работникам рассчитывается не только в сумме «чистых» денег, выдаваемых «на руки», но и с учетом всех сопутствующих налогов, сборов и прочих платежей, которые приходится оплачивать, в том числе из фонда оплаты труда. Если размер чистой зарплаты работника не изменится, то размер фонда оплаты труда увеличится из-за необходимости оплачивать повышенный ЕСВ. Другими словами, работодатель мог бы повысить зарплату на 15%, но вынужден перечислять их в Пенсионный фонд», - рассказал юрист.

По его мнению, достаточно много работодателей будут недовольны такой инициативой, так как эти дополнительные 3-15% будут изыматься из их кармана, а работающее население будет обеспечивать пенсиями одновременно и себя, и нынешних пенсионеров.

Второй острой проблемой, по его словам, является гарантия сохранности накопленных сбережений. Население склонно не доверять даже банкам, и не безосновательно. За последние пять лет количество финучреждений сократилось в два раза. И это при том, что банки – главный институт финансовой системы государства, к ним предъявляются очень жесткие требования по ликвидности, капиталу, они находятся под пристальным вниманием НБУ.

«Что же тогда говорить о негосударственных пенсионных фондах? Какие государство предложит гарантии сохранения ими средств? Как они будут распоряжаться полученными деньгами, куда инвестировать? Как накопления будут защищены от инфляции? Все эти вопросы требуют детального разъяснения, регулирования и контроля. И даже в этом случае доверие населения к финансовой системе будет расти очень медленно. Между тем, это всего лишь один из законопроектов в данной сфере. Он даже не прошел первое чтение в Раде, поэтому тяжело оценивать перспективу его принятия и утверждения», - говорит юрист.

Управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько подчеркивает, что, согласно законопроекту, дополнительные накопительные пенсионные выплаты будут осуществляться за счет повышенной ставки ЕСВ, плательщиком которого являются работодатели. То есть, именно на работодателя ляжет дополнительная нагрузка, а для многих из них это не является оптимизированным подходом в налогообложении.

«Однако, законопроектом не предусматривается наличие у государства прочной структуры, которая взносы в Пенсионный фонд контролировала бы и аккумулировала все средства, которые должны поступать в накопительную профессиональную пенсионную систему, и которая предоставляла бы сто процентные гарантии в любое время на получение лицом принадлежащих ему средств», - подытожил юрист.

Законопроект еще ждет своей очереди на обсуждение в сессионном зале парламента. И пока еще можно надеяться, что предложения экспертов будут народными депутатами учтены.

Нана Черная

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