Ее тираж - до 100 000 штук.

Национальный банк Украины выпустил памятную медаль "Город героев-Мариуполь" в знак уважения к героям, защитникам и жителям города.

Дизайн создала киевская художница Марина Куц. Реверс медали содержит образ воина, вокруг которого стилизованы обломки, оружие и перекрестие прицела, говорится в сообщении в Telegram-канале НБУ.

На аверсе - фасад драматического театра под прицелом и стилизованные конструкции "Азовстали", на которые летят бомбы.

Видео дня

В слове "Мариуполь" букву "и" заменяет свеча как символ памяти о погибших, а буква "о" имитирует карту города, созданную из детского и взрослого профилей, как символ принудительной депортации.

Внизу на фоне стилизованных волн изображен якорь – один из геральдических элементов, который содержится на гербе Мариуполя. Это образ надежды на освобождение и возрождение украинского города.

Отмечается, что медаль изготовлена из нейзильбера, ее тираж - до 100 000 штук.

Памятные медали НБУ

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Нацбанк презентовал первую памятную медаль из серии, посвященной городам героев, - "Херсон – город героев".

Дизайн медали создала художница Наталья Фандикова. Ее презентовали в центре освобожденного от российской оккупации города.

Также на днях Национальный банк выпустил памятную медаль "Город героев - Харьков". Ее тираж - до 100 тысяч штук (в том числе до 50 тысяч штук в 2022 году).

Известно, что в декабре планируется выпуск памятной медали "Киевщина. Города героев: Буча, Гостомель, Ирпень".

Вас также могут заинтересовать новости: