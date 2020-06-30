Украина выпустит 12-летние облигации внешнего госзайма в долларах

Украина планирует объявить ускоренное предложение обмена относительно некоторых непогашенных облигаций.

Министерство финансов Украины привлекло международные инвестиционные банки в связи с предложенным выпуском необеспеченных облигаций внешних государственных займов с наивысшим приоритетом и двенадцатилетним сроком обращения, которые будут деноминированы в долларах США.

Облигации будут выпущены по Положению S / Правилу 144А. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

«Также Украина планирует в среду, 1 июля, объявить ускоренное предложение обмена относительно некоторых непогашенных облигаций внешних государственных займов Украины со сроком погашения в 2021 и 2022 годах на сумму до 750 млн долл. США одновременно с выпуском новых облигаций», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего госзайма Украины в 2019 году вырос на 109 млрд грн, или в 18 раз, - до 115,8 млрд грн.

19 июня 2020 года Нацбанк заявил о том, что объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины по итогам недели с 15 по 19 июня, сократился на 1,292 млрд грн, или на 1,3%, - до 100,491 млрд грн.

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