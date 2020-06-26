Иностранцы сократили вложения в украинские ОВГЗ на 16 миллиардов гривень

Текущая доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины снизилась до 11,38%.

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины по итогам недели, с 22 по 26 июня, сократился на 885,52 млн грн, или на 0,9%, – до 99,606 млрд грн.

Текущая доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины снизилась до 11,38%, а по сравнению с началом года объемы вложений снизились на 16,17 млрд грн, или на 13,97%. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

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Как сообщал УНИАН, объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего госзайма Украины в 2019 году вырос на 109 млрд грн, или в 18 раз, - до 115,8 млрд грн.

19 июня 2020 года Нацбанк заявил о том, что объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины по итогам недели с 15 по 19 июня, сократился на 1,292 млрд грн, или на 1,3%, - до 100,491 млрд грн.

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