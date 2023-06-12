Дата возврата довоенного налогообложения пока неизвестна.

Возврат к довоенному налогообложению и отмена ряда налоговых льгот с 1 июля, которые ранее анонсировали депутаты, не состоится.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, отметив при этом, что пока неизвестна новая дата принятия соответствующего закона во втором чтении.

"Отмена "единого налога 2%", отмена льготы по уплате налога для 1 и 2-й группы, возобновление проведения документальных проверок, возврат штрафных санкций за нарушение использования РРО - всего этого с 1 июля не будет", - написал депутат.

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Налоги во время войны

В марте 2022 года Зеленский анонсировал новую налоговую модель на время и после войны.

В офисе президента обсуждалось проведение в Украине достаточно радикальной налоговой реформы, которая будет предусматривать уменьшение ставок.

Обсуждалась модель, которая называется "10-10-10": 10% – налог на прибыль, 10% – НДФЛ и 10% - НДС, а также отмена ЕСВ и военный сбор 3%. Однако при этом предусматривалась почти полная отмена всех льгот, усиление ответственности за нарушение налогового законодательства и такие вещи, как, например, доступ налоговой к информации о банковских счетах для предотвращения уклонения от уплаты налогов.

29 мая Верховная Рада поддержала в первом чтении изменения в Налоговый кодекс и другие законы Украины относительно особенностей налогообложения в период действия военного положения.

Законопроект № 8401 предусматривал с 1 июля 2023 года отменить возможности для ФЛП и юридических лиц быть плательщиками единого налога III группы с применением ставки единого налога в размере 2% от суммы дохода, отмену возможности для ФЛП плательщиков единого налога I и II групп не уплачивать единый налог, а также возобновление проведения документальных проверок.

Такие налоговые стимулы были приняты парламентом в марте 2022 года. Отмена льгот для бизнеса является одним из обязательств Украины перед МВФ по восстановлению довоенного состояния налоговой политики.

7 июня 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока в Украине идет война введенин налоговой реформы для снижения налогового давления невозможно.

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