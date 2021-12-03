Позний прогнозирует рост украинской валюты по отношению к доллару.

Курс доллара по отношению к гривне на следующей неделе может вырасти. Ввиду недавнего скачка американской валюты актуален вопрос, удастся ли гривне удержаться в рамках сформированного устойчивого коридора.

Об этом рассказал сайту "Сегодня" руководитель EXANTE Украина Владимир Позний.

"Сезонная слабость гривни (в среднем она проседает в последние недели года) повышает шансы, что на будущей неделе она окончательно сломит тенденцию", – прогнозирует эксперт.

По его мнению, на будущей неделе американская валюта в Украине может вырасти до 27,5–27,7 гривни.

Читайте такжеНачало 2022 года может стать периодом стремительного падения гривни - прогноз"Однако очень похоже, что это только краткосрочная перетряска инвестиционных портфелей, а общая тенденция роста для украинской валюты против доллара сохранится", – говорит Позний.

Национальный банк Украины на понедельник, 6 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,30 грн/доллар, то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 30,83 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Юрий Годован