Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 37,45 грн, евро – 40,65 грн.

Сегодня, 6 декабря, курс доллара к гривне в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего показателя – 37,30 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 40,65 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,80 грн, евро – по курсу 39,65 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" неизменен и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подешевел на 17 копеек – до 40,65 грн.

Курс валют в Украине

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины сегодня, 6 декабря, подорожал на 6 копеек – до 37,45 грн за доллар в среднем.

Курс евро к гривне сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 40,65 грн за евро. Продать евро можно в среднем по курсу 40,00 грн за евро.

Что касается столичных обменников, сегодня утром средний курс доллара в валютных обменниках подорожал на 4 копейки и составляет 37,41 грн/долл. (продать доллар можно за 37,30 грн). Евро при этом снизился в цене на 6 копеек – до 40,55 грн/евро (курс продажи – 40,35 грн/евро).

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