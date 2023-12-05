Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 37,45 грн, евро - 40,82 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 5 декабря, остался на уровне предыдущего показателя – 37,30 гривень за доллар.

Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 20 копеек и составляет 40,75 гривень за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,80 грн, евро - по курсу 39,75 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" неизменен и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подешевел на 16 копеек – до 40,82 грн.

Курс валют в Украине

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины сегодня, 5 декабря, незначительно подешевел на 1 копейку – до 37,39 грн за доллар в среднем. Курс евро по гривне сегодня подешевел на 15 копеек и составляет 40,75 грн за евро.

Что касается столичных валютных обменников, Средний курс доллара в них сегодня не изменился и составляет 37,37 грн/долл. (продать доллар при этом можно по цене 37,30 грн). Евро при этом снизился в цене на 1й копеек – до 40,61 грн/евро (курс продажи – 40,45 грн/евро).

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