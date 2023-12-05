Каждый клиент сможет провести такой обмен только один раз после подачи в банк соответствующего заявления.

Украинские банки получат возможность до 31 декабря 2024 года провести для своих клиентов продажу/обмен имеющихся у них белорусских и российских рублей в безналичной форме. Такое исключение предусмотрено законопроектом № 9422, который уже утвердил парламент, и он находится на подписи у президента.

Обменять средства смогут компании и физлица и только через те банки РФ и Беларуси, которые не включены в санкционные списки. Каждый клиент сможет провести такой обмен только один раз после подачи в банк соответствующего заявления, пишет "Минфин" со ссылкой на разъяснения от Нацбанка.

По данным НБУ, на 22 ноября 2023 года в пересчете на гривну безналичные остатки рублей на счетах украинских банков составляли:

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российские рубли: юрлица – эквивалент 1,742 млрд грн, физлица – 141 млн грн;

белорусские рубли: юрлица – эквивалент 2 млн грн, физлица – 55 млн грн.

В то же время отсутствует точная информация об объемах наличного рубля на руках у граждан Украины. Однако ни люди, ни бизнес не смогут внести эти наличные на счет для дальнейшего безналичного обмена.

Финансовый аналитик Василий Невмержицкий пояснил, что постановление НБУ №18 от 24 февраля 2022 года запрещает любые денежные операции с российским и белорусским рублем. А внесение на счет – это операция. Указанный законопроект делает одно исключение – относительно безналичного валютообмена для этих двух валют. Следовательно, разрешается только безналичный валютообмен средств, которые уже есть на счетах.

Поэтому на практике обмену будет подлежать рублевый эквивалент 1,9 млрд грн.

Попытки РФ стабилизировать рубль

Ранее УНИАН писал, что российские власти продолжают усиливать контроль за валютными операциями крупных компаний, чтобы стабилизировать рубль до президентских выборов и взять под контроль стремительный рост инфляции.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который обяжет российских топ-экспортеров отчитываться перед Центробанком РФ о валютных активах за рубежом. Таким образом планируется увеличить финансовый контроль и уменьшить дефицит иностранной валюты.

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