Нелегкая эта работа – из экономического болота тащить украинского Бегемота

К концу подходит 2021 год – год, в котором большинство стран научились существовать в новой реальности и восстанавливать экономику после масштабного коронакризиса. Однако Украине, похоже, пока не светит значительный рост, и надежды на экономическое чудо и повышение уровня жизни граждан вновь угасают.

По многочисленным прогнозам, экономика Украины после падения на 4 процента в кризисном для всего мира 2020 году должна была вырасти по итогам текущего года минимум на четыре с лишним процента. При расчетах госбюджета правительство закладывало рост ВВП в 2021 году на уровне 4,6 процента.

Однако, чем ближе маячит завершение года, тем пессимистичнее становятся прогнозы. Ключевой кредитор нашей страны Международный валютный фонд ухудшил оценку роста валового внутреннего продукта Украины в этом году до 3,5 процента по сравнению с 4 процентами в предыдущем прогнозе.

Национальный банк Украины также ухудшил прогноз роста экономики - с 3,8 до 3,1 процента из-за повышения цен на газ и последствий пандемии. А аналитики американского банковского холдинга JPMorgan пересмотрели прогноз роста реального ВВП Украины с 4,5 до 2,3 процента.

И это привычная тенденция последних трех десятков лет, в течение которых Украина так и не смогла достичь уровня экономического развития 1991 года и добиться стабильного роста экономики и уровня жизни своих граждан.

Нашу страну опережают многие ближайшие соседи. В качестве яркого примера часто приводят Польшу, которой удалось достичь значительного роста благодаря последовательным реформам: ВВП этой страны в 2020 году составил 594 млрд долларов против скромных 155 млрд долларов Украины.

При этом украинское правительство утвердило весьма амбициозную Национальную стратегию экономического развития до 2030 года, которая предусматривает удвоение валового внутреннего продукта за этот период.

Стратегия предполагает активное проведение реформ в различных сферах с упором на развитие аграрного сектора, промышленности, энергетического и IT-сектора. Однако остаются вопросы, каким образом это может быть реализовано, если предыдущие десятилетия Украина топталась на месте.

Факторы торможения

Почему же так происходит и в чем причины этого многолетнего топтания на месте?

Экономические эксперты называют целый ряд факторов, которые по цепочке приводят к тому, что Украина "пасет задних" в развитии экономики и благосостояния своих граждан.

По мнению главы правления "Юнекс Банка" Ивана Свитека, существует очень много причин, которые сдерживают экономический рост в Украине.

"Коррупция, слабая защита прав собственности, суды, низкий уровень исполнимости законов. В общем, все то, что включает в себя термин "инвестиционный климат". Все это усложняет доступ бизнеса и экономики в целом к рынку капитала. Делает чрезмерно дорогим финансирование и, разумеется, оказывает негативное влияние на развитие экономики", - считает Свитек.

Банкир отмечает, что огромное количество бизнес-проектов и даже целых направлений оказываются неконкурентоспособными из-за стоимости заемных средств. Еще одной проблемой эксперт считает замкнутость украинской экономики.

"За последние годы страна значительно продвинулась в части расширения географии экономических интересов. Однако все еще большая часть украинского бизнеса замкнута внутри страны. Я часто сталкиваюсь с очень перспективными стартапами, которые могли бы собрать миллионные инвестиции, если бы они создавались чуть западнее Украины, даже в не самых богатых европейских странах. Но здесь они не стоят почти ничего, а их создатели тратят колоссальные усилия на поиск инвестиций для развития", - говорит Свитек.

Чтобы ускорить экономический рост, Украине достаточно открыть границы реально, а не декларативно. Нужно сделать так, чтобы мир не воспринимал нашу страну, как экономический "Дикий запад".

"И тут мы снова возвращаемся к базовым вещам: суды, коррупция, защита прав собственности, дерегуляция, минимизация налогов", - считает глава правления банка.

Инвестиционные проблемы

Низкий уровень иностранных инвестиций в экономику нашей страны действительно является серьёзной проблемой для реализации "экономического чуда" Украины.

В кризисном 2020 году, по данным Нацбанка, чистый отток прямых иностранных инвестиций из Украины составил 868 млн долларов, при том, что годом ранее чистый приток составил 5,86 млрд долларов.

Отток прямых иностранных инвестиций из Украины в прошлом году наблюдался впервые с 2015 года, когда он составил 458 млн долларов. После этого следующие четыре года объем приходящих в страну денег превышал их отток.

Стоит отметить, что за третий квартал 2021 года в Украине зафиксирован рекордный уровень прямых иностранных инвестиций за последние годы - 4,8 млрд долларов, о чем сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава правительства подчеркнул, что значительная часть инвестиций, которая сейчас поступает - это реинвестиции, поэтому одна из важных задач Министерства экономики - работа с иностранными инвесторами и дальнейшее улучшение инвестиционного климата в Украине.

За три десятка лет независимости Украина привлекла в экономику прямых иностранных инвестиций на сумму чуть более 50 млрд долларов. Многие более успешные страны добивались такого результата за несколько лет.

То, что с бизнес климатом в нашей стране не все гладко, признают многие эксперты. Председатель ОО "Лига инвестиционного развития Украины" Егор Шишенок рассказал УНИАН, что внешние инвестиции всегда идут туда, где хороший инвестиционный климат.

"В Украине с этим проблемы, ибо судебная система находится в полудикарском состоянии и требует реформирования; законодательство об инвестициях нуждается в серьезной доработке; до сих пор ни одна власть не занималась продвижением Украины как объекта для западных инвестиций по-настоящему – профессионально и на всех уровнях. Кроме того, инвестиционный климат - это еще и наличие квалифицированных специалистов, а это уже реформа образования (здесь нужно перенимать опыт Ирландии, Дании, Польши)", - считает эксперт.

Он также отметил, что в Украине не развита культура предпринимательства и бизнес-взаимодействия, что является болезненной темой для всех постсоветских стран.

"Украина, в которой предпринимательство уничтожалось на уровне мировоззрения почти весь 20 век, отстает от западного мира достаточно сильно. Отражением этого является колоссальная разница в процентной доле среднего класса у нас и в развитых странах. Для экономического чуда требуются не только инвестиции, но и критическая масса предпринимателей, которые могут их эффективно использовать", - говорит Шишенок.

Кроме того, по его словам, геополитические факторы тоже сдерживают экономический прорыв, так как война на востоке Украины не позволяет стране презентовать себя как потенциальный инвестиционный рай, а попытка России удерживать Украину в "поле своих интересов" создает риски на будущее для зарубежных предпринимателей и финансистов.

Неискоренимая коррупция

Говоря об основном тормозе экономического развития в Украине, многие бизнесмены и эксперты чаще всего называют коррупцию, которая глубоко въелась во все сферы украинской жизни.

Это явление процветает не только в структурах власти всех уровней, а и на бытовом уровне, когда "кум все порешает", и за взятку можно обойти массу требований закона.

Согласно индексу восприятия коррупции, наша страна в 2020 году заняла 117 место в мире из 180: рядом с нами в рейтинге Египет, Непал, Сьерра-Леоне и Замбия. Из ближайших соседей Украина обогнала Россию, но уступила Молдове и Беларуси.

Аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак считает, что коррупция частично относится к менталитету населения нашей страны.

"Воровство, откаты, кумовство, должность по знакомству – это реалии жизни Украины. Возможность изменить ситуацию есть всегда, но только через карательные меры. Готовность каждой новой власти страны за четыре года своей службы принимать непопулярные меры правления – на нулевом уровне. Соответственно, говорить о том, что в Украине можно будет жить по-другому не приходится", - отмечает эксперт.

Председатель Совета по иностранным инвестициям и экономическому развитию Украины Роман Бабицкий считает коррупцию только следствием. Причиной, по его мнению, является отсутствие диктата закона для всех.

"Когда буква права действует выборочно, возникает патовая ситуация: "украдешь вагон - тебе ничего не будет, украдешь лопату - тебя накажут". Без диктата закона не будет инвестиций, доверия других государств и даже граждан. Как убедить бизнесмена инвестировать в предприятие, если нет возможности гарантировать безопасность вкладов?", - говорит эксперт.

По его словам, чтобы добиться фундаментальных изменений, недостаточно одной судебной реформы, не поможет увеличение штрафов. Чтобы закон действительно начал действовать, его нужно неукоснительно соблюдать и так же без исключений наказывать за его нарушение.

Просчеты властей

Выход страны на высокие темпы роста немалым образом зависит от профессиональности власти, которая определяет вектор развития национальной экономики, проводит реформы и реагирует на вызовы.

Эксперт Бабицкий говорит о том, что сильной проукраинской власти у нас "нет, не было и не появится в обозримом будущем".

По его словам, подавляющее большинство людей, которые стремились обрести властные полномочия или обрели их, были политиками, которые лоббировали чужие или свои собственные интересы. А небольшое количество профессионалов, действительно заинтересованных в развитии украинской независимости и ее экономики, до большой политики не доходит.

"Можно в раздумьях идти дальше. Говорить об экономическом ущербе, нанесенном российской агрессией, сетовать на малую помощь Запада или видеть причиной всех проблем "неправильную" экономическую систему. Но все вышеперечисленное – только последствия, причины кроются глубже. Чтобы бороться с болезнью нужно лечить первичную проблему, а не симптомы. С государством аналогично", - резюмировал Бабицкий.

Причины экономической отсталости Украины лежат на поверхности. Коррупция, жадность и непрофессионализм чиновников, отсутствие действенных реформ в течение десятилетий усугубляется глобальными кризисами, а также военным конфликтом на востоке нашей страны.

На это указывают и международные партнеры, которые годами "тянут за уши" Украину, оказывая финансовую помощь в обмен на проведение необходимых реформ.

В частности, выделение в ноябре очередных траншей макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро от Евросоюза и 700 млн долларов от МВФ является сигналом положительной оценки реформ в Украине.

Но эти средства являются лишь спасательным кругом для пострадавшей от коронакризиса экономики. Для того, чтобы вылезти из экономического болота и стать на путь устойчивого роста, Украине нужны политическая воля, правильные люди на ключевых направлениях и понимание важности реальных системных изменений.

Екатерина Жирий

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