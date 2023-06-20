Такой ажиотаж вокруг долларов выгоден владельцам обменников, говорят эксперты.

В Украине возникли проблемы с обменом долларов. Уже несколько недель банки и обменники отказываются принимать купюры с пятнами или старше 2006-го года. Придираться могут даже к сгибам на купюрах.

Национальный банк Украины уже провел консультации с обменниками и с банками по вопросу обмена и уже готовит изменения в правила, чтобы решить проблему с отказом в бескомиссионном обмене "старых" и "изношенных" долларовых купюр.

В сюжете "Сніданку з 1+1" журналисты исследовали эту проблему с обменом долларов. Наиболее проблемными купюрами, как рассказывает корреспондент, являются выпущенные в 1996-м и в 2006-м годах.

"Вам могут не просто отказать, а предложить альтернативу в виде пени, своеобразного процента за обмен этих денег - от 10 до 30%", - говорит журналист.

Соцсети пестрят видео, на которых люди жалуются на нежелание обменников и банков принимать купюры. Ирина Овсиенко, жительница Киева, рассказывает, что у нее тоже не захотели принимать купюру 1996 года, предложив обменять ее только с комиссией: из 100 долларов женщина потеряла 30.

Такой ажиотаж вокруг долларов выгоден владельцам обменников, которые решили дополнительно подзаработать, считает экономист Григорий Кукуруза:

"Пришли к этому картельному сговору: давайте сформируем дополнительный источник прибыли, будем брать у людей чуточку изношенные купюры с этой комиссией в 15-20-30%".

Если же вы не согласны с решением учреждения, которое отказывается принимать вашу валюту, экономист советует оставлять жалобу в обменнике или банке и звонить на горячую линию Национального банка Украины.

Проблема с обменом долларов в Украине

В НБУ подчеркивали, что банкноты всех номиналов долларов США остаются законным платежным средством, никто не имеет права их ограничивать.

Ранее экономист Алексей Кущ объяснял, что изъятие изношенных банкнот за комиссию, по правилам, должно происходить в рамках такой операции, как банковское инкассо валюты. Простыми словами: вы сдаете в банк изношенную валюту, банк или финкомпания передает вам гривневый эквивалент, но саму купюру изымает из обращения и отправляет на обмен за границу.

Также адвокат Тарас Никифорчук обратил внимание на эту проблему с обменом валют. Он назвал способы борьбы с отказом банков или обменников.

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